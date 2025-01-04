На Донеччині за добу 5 мирних жителів постраждали від російських обстрілів

За 3 січня російські військові поранили 5 жителів Донецької області: 4 у Слов'янську та 1 в Олексієво-Дружківці.



Інформації щодо загиблих немає.



Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Загалом з початку повномасштабної війни РФ проти України на Донеччині загинули 2919 мирних жителів. Поранено — 6547.

Вчора РФ завдала Україні ударів ракетами різних типів: п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300 по Курській області, трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» по Чернігівській області, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 по Дніпропетровській області. А також війська РФ атакували 32 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з північно-східного напрямку.



Прокуратура розпочала розслідування за фактом поранення чотирьох мирних мешканців Слов'янська.