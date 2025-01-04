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В Росії під час вибуху критично поранено командира, причетного до обстрілів України

04 січня 2025, 16:23

В Росії під час вибуху критично поранено командира, причетного до обстрілів України

В Росії під час вибуху критично поранено командира, причетного до обстрілів України

В Росії внаслідок вибуху в критичному стані перебуває військовослужбовець, який причетний до злочинів в українській селі Гроза Куп'янського району Харківської області.

Як повідомили у Головному управлінні розвідки міністерства оборони України, військового злочинця, причетного до вбивства українців, поранено під час вибуху в населеному пункті Шуя Іванівської області.

За даними розвідки, вибух стався 3 січня. В епіцентрі вибуху опинився командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади 1 танкової армії Західного військового округу ЗС РФ (в/ч 03333) капітан Нагайко Костянтин Володимирович. Він перебував на чергуванні у своїй військовій частині.

Повідомляється, що у Нагайка множинні уламкові ураження практично всіх органів, зокрема мозку, йому зробили трепанацію черепа. Однак його стан критичний.

За даними ГУР, капітану Нагайку 29 років. Він закінчив Санкт-Петербурзький університет аерокосмічного приладобудування та Михайлівську військову артилерійську академію.

«Безпосередньо брав участь у повномасштабній війні проти України. Причетний до ударів балістичними ракетами "Іскандер" по цивільних та військових об'єктах у Сумській та Харківській областях. Зокрема, підрозділ Нагайка скоїв воєнний злочин у селі Гроза Куп'янського району — 5 жовтня 2023 року завдав ракетного удару по кафе під час поминок. Тоді загинуло 59 громадянських українців, серед них восьмирічний хлопчик», — підкреслили в ГУР.

Служба безпеки встановила особи двох осіб, які скоригували російський ракетний удар по кафе у селі.


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