Ситуація на фронті: за добу війська РФ скинули на позиції ЗСУ 95 авіабомб

Російські окупанти за п'ятницю, 3 січня, завдали по позиціях українських підрозділів і населених пунктів чотири ракетні та 64 авіаційні удари. Війська РФ використали 11 ракет і скинули 95 керованих авіабомб, а також застосували 2257 дронів-камікадзе.



Як повідомляє Генеральний штаб України, також у п'ятницю окупант здійснив близько 5 тисяч обстрілів, з них 230 — із реактивних систем залпового вогню.



На Лиманському напрямку РФ атакувала 11 разів. На Сіверському напрямку — двічі.



На Краматорському напрямку зафіксовано 10 бойових зіткнень у районах Часового Яру, Білої Гори, у напрямку Предтечиного та Ступочок.



На Торецькому напрямку війська РФ 7 разів атакували неподалік населених пунктів Діліївка, Торецьк та Щербинівка.



На Покровському напрямку українські захисники зупинили 40 штурмових та наступальних дій агресора.



На Курахівському та Времівському напрямках було по 11 атак.



Раніше у Генштабі ЗСУ зазначили, що противник інтенсивно атакує на Курахівському напрямі.