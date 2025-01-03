Штурмова бригада завадила окупантам пройти поле на Покровському напрямку

5 ОШБр не дала військовим РФ перейти поле на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

5-та окрема штурмова Київська бригада розбила групу окупантів на Покровському напрямку. Про це йдеться в опублікованому відео 5 ОШБр.



«Життя прожити – не поле перейти. Але є нюанс», — йдеться в описі до відео.



Українські військові зазначають, що в самому розпалі дня, бомбери успішно зупинили спробу противника пройти поле, скинувши на військових РФ боєприпаси.



«Російська піхота думала, що може безкарно рухатися нашими землями, але отримала чітку відповідь», - пояснили в 5 ОШБр.



У Генштабі зазначають, що Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. За словами командування, минулої доби тут зупинили 38 наступальних дій агресора.

Нагадаємо, російські військовослужбовці калічать себе на Лиманському напрямку, щоб уникнути участі в штурмі. Крім того, російські війська обходять Покровськ, намагаючись оточити місто.