Два міста та одне село: куди просунулися війська РФ в Донецькій області

Російські війська просунулися в Кураховому, Новосілці та Торецьку. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

Як повідомлялося, російські окупанти за п'ятницю, 3 січня, завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктів чотири ракетні та 64 авіаційні удари. Війська РФ використали 11 ракет і скинули 95 керованих авіабомб, а також застосували 2257 дронів-камікадзе.



Як повідомляє Генеральний штаб України, також у п'ятницю окупант здійснив близько 5 тисяч обстрілів, з них 230 — із реактивних систем залпового вогню.



Також раніше окупант просунувся біля Волкового, Ненудного, в Новоєлизаветівці, Солоному, Воздвиженці, Кураховому та його південних околицях.



Раніше ми повідомляли, що Курахово майже повністю перейшов під контроль російських окупантів.