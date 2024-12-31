«ДНР»: В Донецьку та Горлівці за добу поранено 4 людей

У понеділок, 30 грудня, чотири мирні жителі постраждали під обстрілами, заявили в угрупуванні «ДНР».



У Кіровському районі окупованого Донецька під час детонації вибухонебезпечного предмета в одній із лісосмуг поранено чоловіка.



У Микитівському районі Горлівки під обстрілом поранено місцевого жителя. Також постраждали двоє чоловіків, які перебували в авто під час атаки безпілотника.



Пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, а також знищено автомобіль у Микитівському районі Горлівки.

Як повідомлялося, в окупованому Лисичанську Луганської області семеро підлітків підірвалися на вибуховому пристрої. Усі семеро дістали мінно-вибухові травми.