Десятки будинків пошкоджено та зруйновано російськими ударами Донеччині — зведення за добу

Населені пункти чотирьох районів Донецької області зазнали обстрілів з боку російської армії за п'ятницю, 3 січня. Це Волноваський, Покровський, Краматорський та Бахмутський райони.



За добу російські війська 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Удари РФ призвели до масштабних руйнувань житлових будинків та інших будівель.



Пошкоджено численні житлові будинки та адмінбудівлі в Андріївці та Богатирі Великоновосілківської громади.



У Покровську пошкоджено 2 будинки. У Звіровому пошкоджено гараж.



У Лимані 1 будинок зруйновано та 4 пошкоджено. У Слов'янську поранено 4 людей, пошкоджено 18 будинків. В Олексієво-Дружківці поранено людину. У Костянтинівці пошкоджено 4 приватні будинки, газопровід та лінія електропередач. У Миколаївці пошкоджено 5 приватних будинків та промислову будівлю. В Іванопіллі пошкоджено 3 будинки.



У районі Часового Яру пошкоджено 7 приватних будинків, багатоповерхівку та 2 промислові будівлі. У Сіверську пошкоджено 13 будинків.

Російські окупанти за п'ятницю, 3 січня, завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктів чотири ракетні та 64 авіаційні удари. Війська РФ використали 11 ракет і скинули 95 керованих авіабомб, а також застосували 2257 дронів-камікадзе.