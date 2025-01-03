Військових РФ отруїли алкоголем, на їхніх телефонах знайшли відео допитів бійців ЗСУ

Можливо, військовополонений ЗСУ, який потрапив у полон до бурятів. Фото: кадр із відео

У Маріуполі смертельно отруїли алкоголем шістьох окупантів, а на їхніх мобільних телефонах виявили допити військовослужбовців ЗСУ бурятами. Відео опублікував телеграм-канал «Маріуполь.Спротив».



«Маріупольський Спротив повідомив про ліквідацію шістьох російських військових через отруйний алкоголь. Це сталося під час новорічних свят. Опір вилучив телефони загарбників, у яких було знайдено відео допитів українських військовополонених», — йдеться у повідомленні.



На кадрах, ймовірно, український військовополонений називає себе Мартинюк Григорій Іванович, відео з яким знайдено на мобільному пристрої ліквідованого окупанта.



Він може значитися у списках знайдених та полонених 22 січня 2024 року. Також у списку разом з ним на кадрах є Осець Олександр Васильович та Куртов Олександр Валерійович.



На записі українських військовополонених вимагають «славити бурятів» і Путіна. Місце взяття в полон військовослужбовців ЗСУ не відоме, але російські загарбники, звертаючись до українців, запитували «на*** ви прийшли воювати».

Нагадаємо, в ООН заявили, що з серпня 2024 року фіксується зростання повідомлень про страти українських військовополонених.