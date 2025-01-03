Військових РФ отруїли алкоголем, на їхніх телефонах знайшли відео допитів бійців ЗСУ

У Маріуполі смертельно отруїли алкоголем шістьох окупантів, а на їхніх мобільних телефонах виявили допити військовослужбовців ЗСУ бурятами. Відео опублікував телеграм-канал «Маріуполь.Спротив».
«Маріупольський Спротив повідомив про ліквідацію шістьох російських військових через отруйний алкоголь. Це сталося під час новорічних свят. Опір вилучив телефони загарбників, у яких було знайдено відео допитів українських військовополонених», — йдеться у повідомленні.
На кадрах, ймовірно, український військовополонений називає себе Мартинюк Григорій Іванович, відео з яким знайдено на мобільному пристрої ліквідованого окупанта.
Він може значитися у списках знайдених та полонених 22 січня 2024 року. Також у списку разом з ним на кадрах є Осець Олександр Васильович та Куртов Олександр Валерійович.
На записі українських військовополонених вимагають «славити бурятів» і Путіна. Місце взяття в полон військовослужбовців ЗСУ не відоме, але російські загарбники, звертаючись до українців, запитували «на*** ви прийшли воювати».
Нагадаємо, в ООН заявили, що з серпня 2024 року фіксується зростання повідомлень про страти українських військовополонених.
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