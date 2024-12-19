В ОСУВ «Хортиця» розповіли, скільки РФ кинула військових для захоплення Покровська і Курахового

Росія кинула 150 тисяч солдатів на три найактивніші напрями фронту на сході України. Фото: скриншот з відео

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин повідомив, що на трьох найактивніших напрямках перебувають близько 150 тисяч російських військових. Зокрема, на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.



«На трьох тактичних напрямках, де найбільше ворог взаємодіє - це Покровський, Курахівський і Времівський, беруть участь три великих російських угрупування «Центр», «Південь» і «Схід». Налічує це угруповання близько 150 тисяч особового складу», — зазначив він.





Так, на Покровському напрямку налічується близько 70 тисяч солдатів, на Курахівському напрямку — 35-36 тисяч окупантів, а на Времєвському — 40 тисяч.



Волошин додав, що окупанти продовжують застосовувати тактику малих штурмових груп, а не механізовані накати. РФ підтримує штурмовиків невеликою кількістю броньованої техніки або кидає на штурми піками та баги, а не військову техніку.



Раніше ми писали, що оперативна ситуація на лінії фронту продовжує залишатися надзвичайно складно. Російським окупантам вдалося активізувати наступальні дії одночасно в кількох районах.