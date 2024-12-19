Зруйновані укріплення, штурми в Кураховому та Часовому Яру: у ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті в Донецькій області

Ситуація під Покровськом. Фото: карта ОСУВ «Хортиця»

18 грудня протягом доби армія РФ проводила штурмові дії поблизу села Новооленівка, на південь від села Піщане, на південь від села Вовкове, на південь від села Відродження та на південний захід від села Нескучне. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Загарбники успіху не мали, зазнали втрат і відійшли. Внаслідок вогневого ураження укріплення на окремих позиціях ЗСУ отримали критичні руйнування.



У прагненні покращити тактичне положення росіяни штурмували українські укріплення в поблизу села Успенівка та на північний захід від села Трудове.



Водночас, попри численні втрати, штурмові підрозділи військ Росії продовжували атакувати укріплення у міській забудові Часового Яру, на південно-східній околиці та у міській забудові Курахового.



Ситуація складна, швидкоплинна та динамічна. Боєзіткнення продовжуються, без змін тактичного положення окупантів.



Підрозділи українських військ проводять заходи щодо утримання позицій та покращення тактичного положення.

Нагадаємо, що українська армія відбила у військ РФ позиції під містом Торецьк на Донеччині.