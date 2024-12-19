З другої спроби Верховна Рада відкликала Бойко з Комітету з питань прав людини

Юрій Бойко. Фото: Вікіпедія

Верховна Рада підтримала ухвалу про виключення Юрія Бойко з Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. «За» віддали свої голоси 258 парламентаріїв.

Про це повідомив сьогодні у своєму телеграм-каналі нардеп Ярослав Железняк.

«З другої спроби Рада відкликала Юрія Бойко з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин та міжнаціональних відносин», — написав Железняк.

Депутат також опублікував список голосування по партійних фракціях щодо відкликання Бойко з Комітету.

Нагадаємо, раніше голова депутатської групи «Платформа за життя та мир» у парламенті, створеної з колишніх членів ОПЗЖ, колишній міністр і віце-прем'єр за президентства Віктора Януковича Юрій Бойко опублікував заяву з проросійськими тезами про нібито «радикалів» та «заборону говорити рідною мовою» в Україні.

Пізніше він опублікував нове відео, де заявив, що коли говорив про «радикали» та «заборону говорити рідною мовою» в Україні мав на увазі п'ятого президента Петра Порошенка та парамілітарні групи.

17 грудня Бойко прийшов на допит до СБУ. Після допиту з'явилося відео Бойка з вибаченнями.