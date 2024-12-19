Путін запропонував ударом по Києву випробувати ракету «Орєшнік» проти всіх західних сил ППО

Глава Кремля Володимир Путін. Фото: «ТАРС»

Шансів на перехоплення російських ракет «Орєшнік» нібито немає. Про це стало відомо із заяви глави Кремля Володимира Путіна під час підсумкової пресконференції за 2024 рік.



Він запропонував західним експертам та країнам провести «технологічний експеримент».



«Така високотехнологічна дуель 21 століття. Нехай визначать якийсь об'єкт для ураження в Києві та зосередять там усі свої сили ППО та ПРО, а ми завдамо туди удару «Орєшніком». І побачимо, що буде. Ми готові до такого експерименту. Для нас це буде цікаво. Це буде корисним і для нас, і для американської сторони», – сказав глава Кремля.



Також Путін назвав повномасштабну війну в Україні «двіжухою», яку розпочали через нудьгу.



«Знаєте, коли у нас все спокійно, розмірено, стабільно, то нам нудно – застій. Хочеться «двіжухи». Як тільки починається «двіжуха» – все свистить біля скроні, секунди та кулі - так нам страшно, жах. Але не жах, все вимірюється економікою», – заявив він.

Нагадаємо, що на цій же пресконференції Путін пообіцяв вибити ЗСУ з Курської області.