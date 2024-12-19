Вирішуємо завдання «СВО», виб'ємо ЗСУ з Курської області — Путін

Пряма лінія глави Кремля Володимира Путіна, поєднана з підсумковою пресконференцією 2024 року, почали з питань про економіку, але диктатор вирішив відповідати на питання про завдання «СВО».
Питання, які цікавлять росіян
«Бойові дії — складна річ, загадувати не потрібно. Ми поступово рухаємося до вирішення завдань, позначених на початку "спеціальної військової операції"», - відповів Путін на запитання, коли закінчиться війна.
Він зазначив, що ЗСУ з Курської області окупанти зможуть вибити, але конкретної дати вирішив не говорити, бо так не робиться.
Число знищеної в Курській області української бронетехніки, за словами Путіна, переросло число техніки, знищеної на інших ділянках за весь рік.
Тим часом у Генштабі ЗСУ зазначають, що Сили оборони України продовжують операцію в Курській області.
Авіація РФ продовжує бити по власній території. Минулої доби російські літаки завдали 21 авіаудару, скинувши при цьому 31 КАБ. Українські захисники відбили 68 штурмових дій загарбників.
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