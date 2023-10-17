Лікарня у Донецьку. Фото: ДОКТМО

З 1 січня 2024 року мешканців окупованих територій, які не отримали російського паспорта, можуть позбавити доступу до медицини. Точніше, обов’язковою буде наявність страхового поліса, який видають лише громадянам РФ. Без документа людям надаватимуть лише швидку та екстрену допомогу. Планове лікування та отримання різних ліків можливо буде лише за наявності страховки. «Новини Донбасу» розібралися в ситуації.

Немає паспорта — немає допомоги

Російські медіа, посилаючись на міністра охорони здоров'я РФ, пишуть: на окупованих територіях понад 1,6 мільйона жителів уже отримали поліси обов'язкового медичного страхування (ОМС). Вони уточнюють: лазівка з безкоштовною допомогою для тих, хто не має страховки, залишиться. Щоправда, досить вузька. Без обстеження, операцій, курсів лікування. Агітація щодо отримання полісу в «нових» регіонах зараз проводиться активна. Сюжети про це знімають навіть федеральні канали. На відео демонструють сотні людей, які нібито бажають оформити ОМС. Але насправді Росія просто не залишає мешканцям окупації вибору і буквально шантажує базовим правом на доступ до медицини.



«Політика, яку сповідує Росія, ця імперська політика знищення української ідентичності. Невизнання того, що вони окупанти і повинні дотримуватися прав цивільного населення, яке перебуває у тимчасовій окупації. У зв'язку з цим були укази, пов'язані з примусовою фактично паспортизацією та обмеженням прав тих, хто не хоче отримувати паспорти чи інші документи про реєстрацію. Вони визнаються іноземними громадянами. Їх позбавляють можливості користуватися тими правами, якими має користуватися населення на окупованих територіях, у тому числі доступом до освіти, до медичної допомоги», — коментує виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павличенко.



Донецьк. Фото: Новини Донбасу

Він наголошує: Росія своїми діями відкидає норми міжнародного гуманітарного права. Наприклад, Четверта женевська конвенція про дотримання прав цивільного населення під час збройного конфлікту. Причому РФ робить це систематично і навряд чи варто очікувати, що щось зміниться.



«Лише звільнення цієї території та знищення цієї російської ідеології може сприяти нормалізації ситуації та, власне кажучи, вирішенню питань гуманітарного права. Як практика показала, цивілізовані правила із нецивілізованим партнером не діють», — каже Павліченко.



Правозахисник нагадує, що російський паспорт — це не просто документ. Це прийняття громадянства з усіма наслідками та обов'язками, у тому числі йдеться про військовий обов'язок.



У Херсонській області тим, хто не має паспорта, вже не видають інсулін

Щоб оформити поліс соціального страхування, із собою необхідно мати паспорт РФ; СНІЛС; адресу електронної пошти. Термін оформлення — 30 днів. Наразі нагадування про необхідність отримати ОМС у «Л-ДНР» звучать досить м'яко. Жителям кажуть: вмирати їх нібито ніхто не покине, екстрену допомогу вони отримають, але не більше. Водночас, якщо порівнювати підходи Запорізької та Херсонської областей, то там історія набагато жорсткіша. На Херсонщині ще у серпні людей поставили перед фактом: немає паспорта РФ — немає інсуліну.



«Вийшов уже офіційний документ про те, що медичні препарати, які купуються з бюджету Російської Федерації громадянам іноземним, тобто громадянам України не видаватимуться. Насамперед це стосується інсулінових, які на собі вже відчули, як бути громадянином іншої країни», — говорив підконтрольний Кремлю «голова» селища Лазурне Олександр Дудка.



А «губернатор» окупованої Запорізької області Євген Балицький заявив: з початку 2024 року тим, хто не має паспорта РФ, відмовлятимуть у наданні медичної допомоги. Кремлівський ставленик визнав: деякі мешканці окупованої території затягують із отриманням російського громадянства. Тому, щоб прискорити цей процес, «влада» вирішуватиме питання своєрідно — позбавивши людей доступу до медицини.



«Поки що до нового року ми не поспішаємо. Після Нового року вживатимемо жорсткіших заходів до того, що на нашій території проживатимуть лише громадяни Російської Федерації. Якщо до Нового року ще медичне забезпечення людина отримує за українським паспортом, то після він отримувати його не буде», — сказав Балицький.



Підконтрольний Москві «губернатор» нічого не сказав про доступ хоча б до екстреної допомоги.



«Жителі "ДНР", які не хочуть отримувати паспорт, переживають»

Координаторка «Донбас SOS» Віолетта Артемчук каже, що на гарячу лінію громадської організації вже дзвонять стурбовані мешканці окупованих територій. Поки що звернень, пов’язаних із доступом до медицини, небагато, але ймовірно, що їхня кількість зростатиме.



«До нас зверталася жінка, інсулінозалежна. Їй можна отримувати безкоштовно інсулін, але за умови наявності паспорта РФ. Є інша умова: отримати тимчасовий дозвіл на проживання в "ДНР". Це ти як би іноземець. Паспорт не отримуєш, але отримуєш цей тимчасовий дозвіл на проживання. Але вона живе в Ясинуватій, а цей вид на проживання потрібно оформляти у Донецьку. Тобто немає цих документів, немає безкоштовного інсуліну. Вона дуже хвилювалася», — розповідає Віолетта Артемчук.



За її словами, ті, хто не отримав російського паспорта, бояться, що оформлення громадянства РФ матиме якісь наслідки після деокупації. Наприклад, ця жінка з Ясинуватої переживає, що безкоштовний інсулін у результаті можуть розцінити як зраду.



Донецьк. Фото: Новини Донбасу

Ще одна була жінка, яка також цікавилася не саме доступом до медицини, а доступом до отримання ліків. Їй там якісь серцеві ліки потрібні. І вона також хвилювалася, як буде і що їй робити. Вона не хоче отримувати цей паспорт», — каже Віолетта Артемчук.



Водночас українська влада неодноразово говорила: якщо у тих, хто знаходиться на захопленій території, від отримання паспорта залежить виживання, краще все ж таки отримати російські документи. Нагадують про це й правозахисники.



«Прийняття цих паспортів не тягне за собою жодної юридичної відповідальності для осіб, які одержують ці паспорти. Це є примусом до прийнятяя цього російського громадянства. Тому сам собою факт володіння цими паспортами не тягне за собою жодних юридичних наслідків», — каже виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павличенко.



Доступ до медицини це питання виживання і в РФ це розуміють. Тому і ставлять питання руба. За кадром залишається забезпечення лікарень в окупації. У чатах Мелітополя пишуть про величезні черги через нестачу лікарів. У «Л-ДНР», окрім дефіциту кадрів, проблеми з обладнанням, яке особливо ніхто не вирішує. У z-спільноті про це здебільшого мовчать. Там лише піарять відновлення лікарень Росією, які раніше зруйнувала сама ж путінська армія.