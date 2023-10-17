Больница в Донецке. Фото: ДОКТМО

С 1 января 2024 года жителей оккупированных территорий, которые не получили российский паспорт, могут лишить доступа к медицине. Точнее, обязательным будет наличие страхового полиса, а его выдают только гражданам РФ. Без документа людям будут оказывать лишь скорую и экстренную помощь. Плановое лечение и получение различных лекарств возможно будет лишь при наличии страховки. «Новости Донбасса» разобрались в ситуации.



Нет паспорта — нет помощи

Российские медиа, ссылаясь на министра здравоохранения РФ, пишут: на оккупированных территориях более 1,6 миллиона жителей уже получили полисы обязательного медицинского страхования (ОМС). Они уточняют: лазейка с бесплатной помощью для тех, у кого нет страховки, останется. Правда, довольно узкая. Без обследований, операций, курсов лечения. Агитация по поводу получения полиса в «новых» регионах сейчас проводится активная. Сюжеты об этом снимают даже федеральные каналы. На видео демонстрируют сотни людей, якобы желающих оформить ОМС. Но на самом деле Россия просто не оставляет жителям в оккупации выбора и буквально шантажирует базовым правом на доступ к медицине.



«Политика, которую исповедует Россия, эта имперская политика уничтожения украинской идентичности. Непризнание того, что они оккупанты и должны соблюдать права гражданского населения, которое находится во временной оккупации. В связи с этим были указы, связанные с принудительной фактически паспортизацией и ограничением прав тех, кто не хочет получать паспорта или другие документы о регистрации. Они признаются иностранными гражданами. Их лишают возможности пользоваться теми правами, которыми должно пользоваться население на оккупированных территориях, в том числе и доступом к образованию, к медицинской помощи», — комментирует исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.



Донецк. Фото: Новости Донбасса

Он подчеркивает: Россия своими действиями отвергает нормы международного гуманитарного права. Например, Четвертую женевскую конвенцию о соблюдении прав гражданского населения во время вооруженного конфликта. Причем, РФ делает это систематически и вряд ли стоит ожидать, что что-то изменится.



«Только освобождение этой территории и уничтожение этой российской идеологии может способствовать нормализации ситуации и, собственно говоря, решению вопросов гуманитарного права. Как практика показала, цивилизованные правила с нецивилизованным партнером не действуют», — говорит Павличенко.



Правозащитник напоминает, что российский паспорт — это не просто документ. Это принятие гражданства со всеми последствиями и обязанностями, в том числе речь о воинской повинности.



В Херсонской области тем, у кого нет паспорта, уже не выдают инсулин

Чтобы оформить полис медицинского страхования, с собой нужно иметь паспорт РФ; СНИЛС; адрес электронной почты. Срок оформления — 30 дней. Пока что напоминания о необходимости получить ОМС в «Л-ДНР» звучат довольно мягко. Жителям говорят: умирать их якобы никто не бросит, экстренную помощь они получат, но не более. В тоже время, если сравнивать подходы Запорожской и Херсонской областей, то там история гораздо жестче. На Херсонщине еще в августе людей поставили перед фактом: нет паспорта РФ — нет инсулина.



«Вышел уже официальный документ о том, что медицинские препараты, приобретаемые из бюджета Российской Федерации гражданам иностранным, то есть гражданам Украины выдаваться не будут. В первую очередь это касается инсулиновых, которые на себе уже прочувствовали, как быть гражданином другой страны», — говорил подконтрольный Кремлю «глава» поселка Лазурное Александр Дудка.



А «губернатор» оккупированной Запорожской области Евгений Балицкий заявил: с начала 2024 года тем, у кого нет паспорта РФ, будут отказывать в оказании медицинской помощи. Кремлевский ставленник признал: некоторые жители оккупированной территории затягивают с получением российского гражданства. Поэтому, чтобы ускорить этот процесс, «власти» будут решать вопрос своеобразно — лишив людей доступа к медицине.



«Пока до нового года мы не торопим. После Нового года будем принимать более жесткие меры к тому, что на нашей территории будут проживать только граждане Российской Федерации. Если до Нового года еще медицинское обеспечение человек получает по украинскому паспорту, то после он получать его не будет», — сказал Балицкий.



Подконтрольный Москве «губернатор» ничего не сказал о доступе хотя бы к экстренной помощи.



«Жители "ДНР", которые не хотят получать паспорт, переживают»

Координаторка «Донбасс SOS» Виолетта Артемчук говорит, что на горячую линию общественной организации уже звонят обеспокоенные жители оккупированных территорий. Пока что обращений, связанных с доступом к медицине, немного, но вероятно, что их количество будет расти.



«К нам обращалась женщина, инсулинозависимая. Ей можно получать бесплатно инсулин, но только при условии наличия паспорта РФ. Есть другое условие: получить временный вид на жительство в "ДНР". Это ты как бы иностранец. Паспорт не получаешь, но получаешь этот временный вид на жительство. Но она живет в Ясиноватой, а этот вид на жительство нужно оформлять в Донецке. То есть, нет этих документов, нет бесплатного инсулина. Она очень волновалась», — рассказывает Виолетта Артемчук.



По ее словам, те, кто не получил российский паспорт, боятся, что оформление гражданства РФ будет иметь какие-либо последствия после деоккупации. Например, эта женщина из Ясиноватой переживает, что бесплатный инсулин в итоге могут расценить, как измену.



Донецк. Фото: Новости Донбасса

«Еще одна была женщина, которая также интересовалась не именно доступом к медицине, а доступом к получению лекарств. Ей там какие-то сердечные лекарства нужны. И она тоже волновалась, как будет и что ей делать. Она не хочет получать этот паспорт», — говорит Виолетта Артемчук.



В тоже время украинские власти неоднократно говорили: если у тех, кто находится на захваченной территории, от получения паспорта зависит выживание, лучше все же получить российские документы. Напоминают об этом и правозащитники.



«Принятие этих паспортов не тянет за собой никакой юридической ответственности для лиц, которые эти паспорта получают. Это фактически является принуждением к принятию этого российского гражданства. Поэтому сам по себе факт владения этими паспортами не влечет никаких юридических последствий», — говорит исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.



Доступ к медицине — это вопрос выживания и в РФ это понимают. Поэтому и ставят вопрос ребром. За кадром остается при этом обеспечение больниц в оккупации. В чатах Мелитополя пишут об огромных очередях из-за нехватки врачей. В «Л-ДНР», помимо дефицита кадров, проблемы с оборудованием, которые особо никто не решает. В z-сообществе об этом в большинстве своем молчат. Там лишь пиарят восстановление больниц Россией, которые ранее разрушила сама же путинская армия.