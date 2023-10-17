С 1 января 2024 года жителей оккупированных территорий, которые не получили российский паспорт, могут лишить доступа к медицине. Точнее, обязательным будет наличие страхового полиса, а его выдают только гражданам РФ. Без документа людям будут оказывать лишь скорую и экстренную помощь. Плановое лечение и получение различных лекарств возможно будет лишь при наличии страховки. «Новости Донбасса» разобрались в ситуации.
Российские медиа, ссылаясь на министра здравоохранения РФ, пишут: на оккупированных территориях более 1,6 миллиона жителей уже получили полисы обязательного медицинского страхования (ОМС). Они уточняют: лазейка с бесплатной помощью для тех, у кого нет страховки, останется. Правда, довольно узкая. Без обследований, операций, курсов лечения. Агитация по поводу получения полиса в «новых» регионах сейчас проводится активная. Сюжеты об этом снимают даже федеральные каналы. На видео демонстрируют сотни людей, якобы желающих оформить ОМС. Но на самом деле Россия просто не оставляет жителям в оккупации выбора и буквально шантажирует базовым правом на доступ к медицине.
«Политика, которую исповедует Россия, эта имперская политика уничтожения украинской идентичности. Непризнание того, что они оккупанты и должны соблюдать права гражданского населения, которое находится во временной оккупации. В связи с этим были указы, связанные с принудительной фактически паспортизацией и ограничением прав тех, кто не хочет получать паспорта или другие документы о регистрации. Они признаются иностранными гражданами. Их лишают возможности пользоваться теми правами, которыми должно пользоваться население на оккупированных территориях, в том числе и доступом к образованию, к медицинской помощи», — комментирует исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.
Донецк. Фото: Новости Донбасса
Он подчеркивает: Россия своими действиями отвергает нормы международного гуманитарного права. Например, Четвертую женевскую конвенцию о соблюдении прав гражданского населения во время вооруженного конфликта. Причем, РФ делает это систематически и вряд ли стоит ожидать, что что-то изменится.
«Только освобождение этой территории и уничтожение этой российской идеологии может способствовать нормализации ситуации и, собственно говоря, решению вопросов гуманитарного права. Как практика показала, цивилизованные правила с нецивилизованным партнером не действуют», — говорит Павличенко.
Правозащитник напоминает, что российский паспорт — это не просто документ. Это принятие гражданства со всеми последствиями и обязанностями, в том числе речь о воинской повинности.
Чтобы оформить полис медицинского страхования, с собой нужно иметь паспорт РФ; СНИЛС; адрес электронной почты. Срок оформления — 30 дней. Пока что напоминания о необходимости получить ОМС в «Л-ДНР» звучат довольно мягко. Жителям говорят: умирать их якобы никто не бросит, экстренную помощь они получат, но не более. В тоже время, если сравнивать подходы Запорожской и Херсонской областей, то там история гораздо жестче. На Херсонщине еще в августе людей поставили перед фактом: нет паспорта РФ — нет инсулина.
«Вышел уже официальный документ о том, что медицинские препараты, приобретаемые из бюджета Российской Федерации гражданам иностранным, то есть гражданам Украины выдаваться не будут. В первую очередь это касается инсулиновых, которые на себе уже прочувствовали, как быть гражданином другой страны», — говорил подконтрольный Кремлю «глава» поселка Лазурное Александр Дудка.
А «губернатор» оккупированной Запорожской области Евгений Балицкий заявил: с начала 2024 года тем, у кого нет паспорта РФ, будут отказывать в оказании медицинской помощи. Кремлевский ставленник признал: некоторые жители оккупированной территории затягивают с получением российского гражданства. Поэтому, чтобы ускорить этот процесс, «власти» будут решать вопрос своеобразно — лишив людей доступа к медицине.
«Пока до нового года мы не торопим. После Нового года будем принимать более жесткие меры к тому, что на нашей территории будут проживать только граждане Российской Федерации. Если до Нового года еще медицинское обеспечение человек получает по украинскому паспорту, то после он получать его не будет», — сказал Балицкий.
Подконтрольный Москве «губернатор» ничего не сказал о доступе хотя бы к экстренной помощи.
Координаторка «Донбасс SOS» Виолетта Артемчук говорит, что на горячую линию общественной организации уже звонят обеспокоенные жители оккупированных территорий. Пока что обращений, связанных с доступом к медицине, немного, но вероятно, что их количество будет расти.
«К нам обращалась женщина, инсулинозависимая. Ей можно получать бесплатно инсулин, но только при условии наличия паспорта РФ. Есть другое условие: получить временный вид на жительство в "ДНР". Это ты как бы иностранец. Паспорт не получаешь, но получаешь этот временный вид на жительство. Но она живет в Ясиноватой, а этот вид на жительство нужно оформлять в Донецке. То есть, нет этих документов, нет бесплатного инсулина. Она очень волновалась», — рассказывает Виолетта Артемчук.
По ее словам, те, кто не получил российский паспорт, боятся, что оформление гражданства РФ будет иметь какие-либо последствия после деоккупации. Например, эта женщина из Ясиноватой переживает, что бесплатный инсулин в итоге могут расценить, как измену.
Донецк. Фото: Новости Донбасса
«Еще одна была женщина, которая также интересовалась не именно доступом к медицине, а доступом к получению лекарств. Ей там какие-то сердечные лекарства нужны. И она тоже волновалась, как будет и что ей делать. Она не хочет получать этот паспорт», — говорит Виолетта Артемчук.
В тоже время украинские власти неоднократно говорили: если у тех, кто находится на захваченной территории, от получения паспорта зависит выживание, лучше все же получить российские документы. Напоминают об этом и правозащитники.
«Принятие этих паспортов не тянет за собой никакой юридической ответственности для лиц, которые эти паспорта получают. Это фактически является принуждением к принятию этого российского гражданства. Поэтому сам по себе факт владения этими паспортами не влечет никаких юридических последствий», — говорит исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.
Доступ к медицине — это вопрос выживания и в РФ это понимают. Поэтому и ставят вопрос ребром. За кадром остается при этом обеспечение больниц в оккупации. В чатах Мелитополя пишут об огромных очередях из-за нехватки врачей. В «Л-ДНР», помимо дефицита кадров, проблемы с оборудованием, которые особо никто не решает. В z-сообществе об этом в большинстве своем молчат. Там лишь пиарят восстановление больниц Россией, которые ранее разрушила сама же путинская армия.