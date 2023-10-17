Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Нет паспорта РФ — нет лечения. На оккупированных территориях людям ограничивают доступ к медицине

Виктория Ищенко
17 октября 2023, 18:15

Нет паспорта РФ — нет лечения. На оккупированных территориях людям ограничивают доступ к медицине

Больница в Донецке. Фото: ДОКТМО Больница в Донецке. Фото: ДОКТМО

С 1 января 2024 года жителей оккупированных территорий, которые не получили российский паспорт, могут лишить доступа к медицине. Точнее, обязательным будет наличие страхового полиса, а его выдают только гражданам РФ. Без документа людям будут оказывать лишь скорую и экстренную помощь. Плановое лечение и получение различных лекарств возможно будет лишь при наличии страховки. «Новости Донбасса» разобрались в ситуации.

Нет паспорта — нет помощи

Российские медиа, ссылаясь на министра здравоохранения РФ, пишут: на оккупированных территориях более 1,6 миллиона жителей уже получили полисы обязательного медицинского страхования (ОМС). Они уточняют: лазейка с бесплатной помощью для тех, у кого нет страховки, останется. Правда, довольно узкая. Без обследований, операций, курсов лечения. Агитация по поводу получения полиса в «новых» регионах сейчас проводится активная. Сюжеты об этом снимают даже федеральные каналы. На видео демонстрируют сотни людей, якобы желающих оформить ОМС. Но на самом деле Россия просто не оставляет жителям в оккупации выбора и буквально шантажирует базовым правом на доступ к медицине. 

«Политика, которую исповедует Россия, эта имперская политика уничтожения украинской идентичности. Непризнание того, что они оккупанты и должны соблюдать права гражданского населения, которое находится во временной оккупации. В связи с этим были указы, связанные с принудительной фактически паспортизацией и ограничением прав тех, кто не хочет получать паспорта или другие документы о регистрации. Они признаются иностранными гражданами. Их лишают возможности пользоваться теми правами, которыми должно пользоваться население на оккупированных территориях, в том числе и доступом к образованию, к медицинской помощи», — комментирует исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко. 

Донецк. Фото: Новости Донбасса

Он подчеркивает: Россия своими действиями отвергает нормы международного гуманитарного права. Например, Четвертую женевскую конвенцию о соблюдении прав гражданского населения во время вооруженного конфликта. Причем, РФ делает это систематически и вряд ли стоит ожидать, что что-то изменится.

«Только освобождение этой территории и уничтожение этой российской идеологии может способствовать нормализации ситуации и, собственно говоря, решению вопросов гуманитарного права. Как практика показала, цивилизованные правила с нецивилизованным партнером не действуют», — говорит Павличенко.

Правозащитник напоминает, что российский паспорт — это не просто документ. Это принятие гражданства со всеми последствиями и обязанностями, в том числе речь о воинской повинности.

В Херсонской области тем, у кого нет паспорта, уже не выдают инсулин

Чтобы оформить полис медицинского страхования, с собой нужно иметь паспорт РФ; СНИЛС; адрес электронной почты. Срок оформления — 30 дней. Пока что напоминания о необходимости получить ОМС в «Л-ДНР» звучат довольно мягко. Жителям говорят: умирать их якобы никто не бросит, экстренную помощь они получат, но не более. В тоже время, если сравнивать подходы Запорожской и Херсонской областей, то там история гораздо жестче. На Херсонщине еще в августе людей поставили перед фактом: нет паспорта РФ — нет инсулина.

«Вышел уже официальный документ о том, что медицинские препараты, приобретаемые из бюджета Российской Федерации гражданам иностранным, то есть гражданам Украины выдаваться не будут. В первую очередь это касается инсулиновых, которые на себе уже прочувствовали, как быть гражданином другой страны», — говорил подконтрольный Кремлю «глава» поселка Лазурное Александр Дудка.

А «губернатор» оккупированной Запорожской области Евгений Балицкий заявил: с начала 2024 года тем, у кого нет паспорта РФ, будут отказывать в оказании медицинской помощи. Кремлевский ставленник признал: некоторые жители оккупированной территории затягивают с получением российского гражданства. Поэтому, чтобы ускорить этот процесс, «власти» будут решать вопрос своеобразно — лишив людей доступа к медицине.

«Пока до нового года мы не торопим. После Нового года будем принимать более жесткие меры к тому, что на нашей территории будут проживать только граждане Российской Федерации. Если до Нового года еще медицинское обеспечение человек получает по украинскому паспорту, то после он получать его не будет», — сказал Балицкий.

Подконтрольный Москве «губернатор» ничего не сказал о доступе хотя бы к экстренной помощи.

«Жители "ДНР", которые не хотят получать паспорт, переживают»

Координаторка «Донбасс SOS» Виолетта Артемчук говорит, что на горячую линию общественной организации уже звонят обеспокоенные жители оккупированных территорий. Пока что обращений, связанных с доступом к медицине, немного, но вероятно, что их количество будет расти.

«К нам обращалась женщина, инсулинозависимая. Ей можно получать бесплатно инсулин, но только при условии наличия паспорта РФ. Есть другое условие: получить временный вид на жительство в "ДНР". Это ты как бы иностранец. Паспорт не получаешь, но получаешь этот временный вид на жительство. Но она живет в Ясиноватой, а этот вид на жительство нужно оформлять в Донецке. То есть, нет этих документов, нет бесплатного инсулина. Она очень волновалась», — рассказывает Виолетта Артемчук.

По ее словам, те, кто не получил российский паспорт, боятся, что оформление гражданства РФ будет иметь какие-либо последствия после деоккупации. Например, эта женщина из Ясиноватой переживает, что бесплатный инсулин в итоге могут расценить, как измену. 

Донецк. Фото: Новости Донбасса

«Еще одна была женщина, которая также интересовалась не именно доступом к медицине, а доступом к получению лекарств. Ей там какие-то сердечные лекарства нужны. И она тоже волновалась, как будет и что ей делать. Она не хочет получать этот паспорт», — говорит Виолетта Артемчук.

В тоже время украинские власти неоднократно говорили: если у тех, кто находится на захваченной территории, от получения паспорта зависит выживание, лучше все же получить российские документы. Напоминают об этом и правозащитники.

«Принятие этих паспортов не тянет за собой никакой юридической ответственности для лиц, которые эти паспорта получают. Это фактически является принуждением к принятию этого российского гражданства. Поэтому сам по себе факт владения этими паспортами не влечет никаких юридических последствий», — говорит исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.

Доступ к медицине — это вопрос выживания и в РФ это понимают. Поэтому и ставят вопрос ребром. За кадром остается при этом обеспечение больниц в оккупации. В чатах Мелитополя пишут об огромных очередях из-за нехватки врачей. В «Л-ДНР», помимо дефицита кадров, проблемы с оборудованием, которые особо никто не решает. В z-сообществе об этом в большинстве своем молчат. Там лишь пиарят восстановление больниц Россией, которые ранее разрушила сама же путинская армия.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Луганск Луганская область Донецкая область Запорожская область Херсонская область Донецк
Прочее
Война Медецина паспорт России
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:51
«Укрэнерго» не планирует никаких ограничений потребления электроэнергии в ближайшее время
16:45
Удар по аэродрому в Бердянске был нанесен ракетами ATACMS — СМИ
15:58
«Донецкоблгаз» накануне отопительного сезона восстанавливает поврежденные обстрелами газовые сети
15:11
Россияне снизили интенсивность наступления на Лиманском направлении — Евлаш
15:06
Тела оккупантов достают из-под завалов: в ССО рассказали детали атаки ВСУ в Луганске и Бердянске
13:57
Во время пожара в Херсоне погибли две женщины
13:34
Контрразведка СБУ разоблачила «крота» РФ в рядах Национальной гвардии
11:47
Под завалами общежития в Славянске находятся люди — ГСЧС
11:02
Захват Авдеевки в ближайшее время маловероятен — британская разведка
09:58
В Изюме мужчина подорвался на взрывоопасном предмете
09:35
России не удался прорыв под Авдеевкой — ISW
08:49
Силы обороны ударили по аэродромам войск РФ вблизи Бердянска и Луганска
08:25
ВСУ продолжают штурмовые действия южнее Бахмута — Генштаб
00:13
Донецк, Луганск и не только: Главные события 17 октября
22:56
Девять управляемых авиабомб выпустили россияне по населенным пунктам Херсонщины — ОВА
21:50
В течение суток произошли 53 боевых столкновения — Генштаб
21:12
Шахте беглого экс-министра времен Януковича пообещали налоговые льготы в России
19:57
ВСУ отразили пять атак россиян на Бахмутском направлении за сутки — Евлаш
18:56
В Норвегии резко выросло количество переселенцев из Украины
18:32
В Херсоне завершили ремонтные работы после обстрела и вернули воду горожанам
все новости
17:26
В Херсоне при обстреле РФ ранены две женщины
17:13
Оккупанты пытаются захватить Авдеевку, идут большими группами, — Штупун
16:51
«Укрэнерго» не планирует никаких ограничений потребления электроэнергии в ближайшее время
16:50
В Украине и Израиле на кону стоит будущее западной цивилизации — премьер Чехии
16:45
Удар по аэродрому в Бердянске был нанесен ракетами ATACMS — СМИ
16:34
Армия РФ обстреляла из РСЗО украинских правоохранителей вблизи Авдеевки
15:58
«Донецкоблгаз» накануне отопительного сезона восстанавливает поврежденные обстрелами газовые сети
15:54
Оккупанты ударили по центру Херсона
15:23
В результате взрыва под Днепром пострадал мужчина: детали
15:11
Россияне снизили интенсивность наступления на Лиманском направлении — Евлаш
15:06
Тела оккупантов достают из-под завалов: в ССО рассказали детали атаки ВСУ в Луганске и Бердянске
15:05
Киевский облсовет приостановил полномочия всех депутатов от «ОПЗЖ»
14:30
США выделили более полумиллиарда долларов для восстановления украинской энергетики — Шмыгаль
13:57
Во время пожара в Херсоне погибли две женщины
13:34
Контрразведка СБУ разоблачила «крота» РФ в рядах Национальной гвардии
13:13
В Авдеевке не осталось ни одного уцелевшего здания — Барабаш
13:01
При обстреле Херсона пострадало пятеро человек
12:18
Депутат Киевсовета не смог объяснить откуда у него взялись сбережения
12:01
СБУ собрала доказательства новых преступлений главы «ЛНР»
11:47
Под завалами общежития в Славянске находятся люди — ГСЧС
все новости
ВИДЕО
Армия РФ обстреляла из РСЗО украинских правоохранителей вблизи Авдеевки Армия РФ обстреляла из РСЗО украинских правоохранителей вблизи Авдеевки
17 октября, 16:34
Последствия удара по Покровску. Фото: полиция Увеличилось количество раненых в результате обстрела Покровска
13 октября, 17:37
Охота на ЛГБТ в Чечне: пытки, преследования и «изгнание джинов» ► Охота на ЛГБТ в Чечне: пытки, преследования и «изгнание джинов» ►
12 октября, 23:23
Разрушен мост на трассе между городами Ясиноватая-Горловка. Фото: Дмитрий Шевченко В результате обстрела разрушен мост между Ясиноватой и Горловкой
12 октября, 10:52
Сбитый самолет под Мариуполем. Фото: соцсети ПВО РФ сбила свой самолет под Мариуполем
06 октября, 16:55
Почти два года без воды: как выживают жители Торецкого вблизи фронта ► Почти два года без воды: как выживают жители Торецкого вблизи фронта ►
06 октября, 16:30
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама