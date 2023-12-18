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Сервіс «єЧерга»: Принцип роботи і як зареєструватись

Новини Донбасу
18 грудня 2023, 08:00

Сервіс «єЧерга»: Принцип роботи і як зареєструватись

Вантажівки у сервісній зоні. Ілюстративне фото з відкритих джерел Вантажівки у сервісній зоні. Ілюстративне фото з відкритих джерел

У травні поточного року на 16 міжнародних автомобільних пунктах пропуску повноцінно запрацювала електронна черга для перетину кордону — система «єЧерга». Завдяки цьому механізму перевізники мають змогу запланувати час перетину кордону, що робить процес більш зручним та прозорим. Більше про особливості системи та як стати в онлайн-чергу для виїзду — у матеріалі «Новин Донбасу». 

«єЧерга» та перетин кордону — як це працює

Україна стала однією з перших країн у світі, яка запровадила електронну чергу для перетину кордону. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ініціювало створення «єЧерги» у грудні 2022-го. Спочатку система була доступною тільки для водіїв вантажівок у тестовому режимі. Запрацювала «єЧерга» у пункті «Ягодин-Дорогуськ». Згодом сервіс масштабували на всі МАПП і зробили доступним для автобусів. 

Як наголосив голова Державної служби з безпеки на транспорті (ДСБТ) Євген Зборовський, «єЧерга» допомогла усунути ключову проблему — величезні фізичні черги водіїв, які змушені були стояти у них тижнями. Раніше, за його словами, колони з вантажівок розтягувалися до 45 км.

«Ми ліквідуємо головну проблему — великі черги водіїв. Людина фізично займала цю чергу і повинна була у ній стояти. Водій не може нормально спати, поїсти, не має людських умов для відпочинку, постійно хвилюється. Наразі черга електронна, водії перебувають або вдома, або у відведених спеціально сервісних зонах. Перевізники бачать чергу в електронному форматі, а отже можуть планувати свій час, логістику, економити ресурси», — сказав Зборовський. 

За час реалізації проєкту «єЧерга», станом на грудень, кордон за онлайн-записом перетнули 642 тисяч транспортних засобів, з яких 28 тисяч — автобуси. Як зазначають розробники, впродовж року кожен 4-й вантажний транспортний засіб перетинав кордон через пункт «Ягодин-Дорогуськ».

Які зміни будуть у «єЧерзі»?

Проєкт постійно вдосконалювали, запускали нові функції. До річниці запуску у Міністерстві розвитку громад анонсували ще одне важливе оновлення — відкриття всіх номерів транспортних засобів в системі. 

«Тепер кожен користувач бачитиме номер вантажівки повністю. Цим рішенням ми даємо можливість кожному стежити за коректністю роботи системи та верифікувати, чи дійсно вантажівка з «єЧерги» заїжджає на пункт пропуску», — наголосив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Крім того, проєкт планують масштабувати для всіх транспортних засобів, зокрема, для легкових автівок.

«Це виклик для нас з погляду розробки та запровадження, але впевнений, що ми реалізуємо і цей проект та матимемо ще кращі результати», — наголосив Кубраков.

Ілюстративне фото: dsbt.gov.ua

Забронювати місце у «єЧерзі» — алгоритм дій

Для того, аби скористуватися електронною чергою, найперше необхідно зайти на сайт echerha.gov.ua та обрати пункт «Стати в чергу». Новим користувачам необхідно натиснути кнопку «Зареєструватись». Наступні кроки такі: 

  • вводимо адресу електронної пошти;
  • погоджуємося з Політикою конфіденційності та Правилами надання послуг;
  • натискаємо кнопку і за кілька секунд код підтвердження надходить на вказаний e-mail, вносимо чотири цифри коду у відповідну графу реєстрації;
  • вводимо номер телефону у форматі +(код країни), (код оператора), (номер абонента);
  • створюємо пароль для подальшого доступу до системи і натискаємо «Зареєструватись»;
  • далі необхідно обрати пункт «Стати в чергу»
  • обираємо міжнародний пункт пропуску «і натискаємо кнопку «Продовжити»;
  • у розділі «Дані водія» в графі «Громадянство» вказуємо «Україна», а у відповідні поля особисті дані — ім’я, прізвище, серію та номер закордонного паспорта, адресу електроної пошти, номер телефона;
  • якщо стосовно вас була подана заявка на перетин кордону «18-60» в системі «ШЛЯХ», то номер тягача заповнюється автоматично
  • вказуємо номер митної декларації (форма МД-2) або зазначаємо «Я без вантажу»;
  • перевіряємо та підтверджуємо дані, якщо помилок немає, натискаємо «Стати в чергу».

За необхідності можна продовжити на дві години час стояння у черзі. Цю дію є можливість зробити ще тричі після прибуття до буферної зони та верифікації представником ДСБТ. 

В електронну чергу — лише верифіковані авто

 

У листопаді в Укртрансбезпеки поінформували, що «єЧерга» в автоматизованому режимі порівнює номер вантажівки та країну її реєстрації з інформацією, яка була внесена при перетині кордону. Таким чином в електронній черзі залишаються тільки верифіковані машини, а введені зміни запобігатимуть зловживанням, пояснили у відомстві. 

Так, створити запис в «єЧерзі» можна:

  • лише за умови, що машина перебуває в Україні в момент запису до черги;
  • тільки якщо автівка, номер і країна реєстрації були вказані достовірно;
  • якщо система може верифікувати дані про машину.

Доступна статистика

Ще один доступний функціонал у межах послуги «єЧерга» — розділ «Статистика». У ньому зібрана основна аналітика про послугу та перетин кордону. Користувачі можуть обрати будь-який період часу від моменту запровадження послуги і відстежувати статистичні дані щодо:

  • кількості перетинів кордону;
  • кількості транспортних засобів в черзі на кінець доби;
  • середньої тривалості очікування до в’їзду в МАПП;
  • середньої тривалості очікування від моменту реєстрації в черзі до перетину кордону;
  • кількості скасованих черг.

Інформація надана у вигляді графіків та діаграм. 

«Кілька місяців команда працювала над тим, щоб зробити дані доступними та зручними для всіх охочих. Ми постійно наголошуємо, що «єЧерга» — це прозора система, де немає місця для жодних маніпуляцій. Дашборди охоплюють час роботи експериментального проекту від його створення — тобто від 12 грудня 2022 року і оновлюватимуться автоматично кожного ранку. Головне — вся інформація доступна в одному місці», — наголосив заступник міністра розвитку громад Сергій Деркач.

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