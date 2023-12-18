Сервіс «єЧерга»: Принцип роботи і як зареєструватись

У травні поточного року на 16 міжнародних автомобільних пунктах пропуску повноцінно запрацювала електронна черга для перетину кордону — система «єЧерга». Завдяки цьому механізму перевізники мають змогу запланувати час перетину кордону, що робить процес більш зручним та прозорим. Більше про особливості системи та як стати в онлайн-чергу для виїзду — у матеріалі «Новин Донбасу».
Україна стала однією з перших країн у світі, яка запровадила електронну чергу для перетину кордону. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ініціювало створення «єЧерги» у грудні 2022-го. Спочатку система була доступною тільки для водіїв вантажівок у тестовому режимі. Запрацювала «єЧерга» у пункті «Ягодин-Дорогуськ». Згодом сервіс масштабували на всі МАПП і зробили доступним для автобусів.
Як наголосив голова Державної служби з безпеки на транспорті (ДСБТ) Євген Зборовський, «єЧерга» допомогла усунути ключову проблему — величезні фізичні черги водіїв, які змушені були стояти у них тижнями. Раніше, за його словами, колони з вантажівок розтягувалися до 45 км.
«Ми ліквідуємо головну проблему — великі черги водіїв. Людина фізично займала цю чергу і повинна була у ній стояти. Водій не може нормально спати, поїсти, не має людських умов для відпочинку, постійно хвилюється. Наразі черга електронна, водії перебувають або вдома, або у відведених спеціально сервісних зонах. Перевізники бачать чергу в електронному форматі, а отже можуть планувати свій час, логістику, економити ресурси», — сказав Зборовський.
За час реалізації проєкту «єЧерга», станом на грудень, кордон за онлайн-записом перетнули 642 тисяч транспортних засобів, з яких 28 тисяч — автобуси. Як зазначають розробники, впродовж року кожен 4-й вантажний транспортний засіб перетинав кордон через пункт «Ягодин-Дорогуськ».
Проєкт постійно вдосконалювали, запускали нові функції. До річниці запуску у Міністерстві розвитку громад анонсували ще одне важливе оновлення — відкриття всіх номерів транспортних засобів в системі.
«Тепер кожен користувач бачитиме номер вантажівки повністю. Цим рішенням ми даємо можливість кожному стежити за коректністю роботи системи та верифікувати, чи дійсно вантажівка з «єЧерги» заїжджає на пункт пропуску», — наголосив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
Крім того, проєкт планують масштабувати для всіх транспортних засобів, зокрема, для легкових автівок.
«Це виклик для нас з погляду розробки та запровадження, але впевнений, що ми реалізуємо і цей проект та матимемо ще кращі результати», — наголосив Кубраков.
Ілюстративне фото: dsbt.gov.ua
Для того, аби скористуватися електронною чергою, найперше необхідно зайти на сайт echerha.gov.ua та обрати пункт «Стати в чергу». Новим користувачам необхідно натиснути кнопку «Зареєструватись». Наступні кроки такі:
За необхідності можна продовжити на дві години час стояння у черзі. Цю дію є можливість зробити ще тричі після прибуття до буферної зони та верифікації представником ДСБТ.
У листопаді в Укртрансбезпеки поінформували, що «єЧерга» в автоматизованому режимі порівнює номер вантажівки та країну її реєстрації з інформацією, яка була внесена при перетині кордону. Таким чином в електронній черзі залишаються тільки верифіковані машини, а введені зміни запобігатимуть зловживанням, пояснили у відомстві.
Так, створити запис в «єЧерзі» можна:
Ще один доступний функціонал у межах послуги «єЧерга» — розділ «Статистика». У ньому зібрана основна аналітика про послугу та перетин кордону. Користувачі можуть обрати будь-який період часу від моменту запровадження послуги і відстежувати статистичні дані щодо:
Інформація надана у вигляді графіків та діаграм.
«Кілька місяців команда працювала над тим, щоб зробити дані доступними та зручними для всіх охочих. Ми постійно наголошуємо, що «єЧерга» — це прозора система, де немає місця для жодних маніпуляцій. Дашборди охоплюють час роботи експериментального проекту від його створення — тобто від 12 грудня 2022 року і оновлюватимуться автоматично кожного ранку. Головне — вся інформація доступна в одному місці», — наголосив заступник міністра розвитку громад Сергій Деркач.