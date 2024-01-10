Підкуп виборців та пропаганда. Як в окупації агітуватимуть за Путіна

Банер в окупованому Донецьку закликає взяти участь у «виборах». Фото: «ДАН»

До виборів президента РФ ще більше двох місяців, а агітація за Путіна на території Донбасу вже розпочалася. За інформацією російської ЦВК, свої кандидатури висунули 15 осіб, але змагальне голосування у РФ — це міф. Путін має стати абсолютним лідером, тим більше, у захоплених частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Так Москва, на думку політологів, покаже, що нові регіони нібито повністю підтримують нинішнього президента РФ. Подробиці — у матеріалі «Новин Донбасу».



Передвиборна кампанія Росії на окупованих територіях: «Зробимо все, щоб Путін здобув беззаперечну перемогу»

Вибори на окупованих територіях, як і в РФ, відбудуться 15-17 березня. За інформацією засновника громадської організації «Східна правозахисна група» Павла Лисянського, кремлівські політтехнологи вже почали давати доручення так званій владі у захоплених регіонах. Загальна явка для кожної окупованої території, за інформацією Лисянського, має становити не менше 80%. Підтримка Путіна — понад 80%, а приблизно 70% усієї агітаційної кампанії буде присвячено саме чинному президенту РФ.



«Головним буде Путін. Одним з повідомлень цієї кампанії буде “Донбас голосує за Путіна”. Це принципова річ, що вся ця війна була розпочата Путіним у його офіційній міфології заради того, щоб врятувати та визволити Донбас. І тому на Донбасі буде зроблений акцент. Донбас, я думаю, Путін буде максимально використовувати у пропаганді та у своїх передвиборчих виступах», — вважає політолог Константин Скоркін.



На окуповані частини Запорізької та Херсонської областей, на його думку, акцент буде зроблено менше, адже «здобутків» у РФ там не так багато.



Так звані вибори на анексованих територіях всіляко рекламуються вже понад місяць. Нагадування про псевдоголосування демонструють навіть на екранах донецьких банкоматів.



Банкомати в Донецьку нагадують про «вибори» президента Росії. Фото: соцмережі

Кремлівські проксі позиціонують цей процес як історичну подію і важливу главу в ході «приєднання» до РФ. Своїх симпатій щодо кандидата не приховують.



«Ми зробимо все, щоб Володимир Путін здобув беззаперечну перемогу. Ми — команда президента, тож перемога Володимира Путіна — і наша перемога!» — заявив голова «народної ради» угруповання «ДНР» Артем Жога, якого призначили одним із співголов виборчого штабу Путіна.



А «мер» захопленого Донецька Олексій Кулемзін назвав нинішнього президента РФ «безумовним лідером, який повернув Донбасу свободу». Тому, за його словами, нібито ніхто не має сумнівів у перемозі лідера Кремля. До агітації залучають не лише топ-чиновників угруповання «ДНР», а й представників професій, яким нібито можна довіряти. Наприклад, головний лікар «Центру первинної медико-санітарної допомоги Тореза» Іван Маслєнніков заявив, що Путін начебто «єдиний кандидат, який гідний стати президентом».



З огляду на такий непрозорий підхід зрозуміло, що агітація за Путіна на Донеччині, а також в інших «нових регіонах» буде всюдисущою — на місцевому телебаченні, на вулицях, у друкованих ЗМІ. Наприклад, вже згаданий Артем Жога розповідає в ефірах донецьких каналів, як у захопленому регіоні нібито підтримують виключно Путіна.



У Донецьку вже відкрито «виборчий штаб Путіна». Фото: «ДАН»

«На окупованих територіях будуть задіяні всі аксесуари передвиборної кампанії»

Вибори президента РФ — це не місцеві вибори. Путін навряд чи пообіцяє мешканцям в окупації відремонтувати двері в під'їздах та побудувати дитячі майданчики. Хоча від вектора «великого відновлення» він навряд чи відхилиться, але в основному агітація буде більш загальною, обтічною і водночас більш глобальною. Лідер Кремля, ймовірно, в чергове розповість про історичний шлях Донбасу і про те, що регіон нібито завжди тяжів до РФ.



«Буде пропагандистська риторика, багато передвиборних заходів на окупованих територіях, які мають показати возз'єднання. Те, що ці території вже російські. Це як у тваринному світі загарбник має помітити територію. Росія у різних формах це робить. У пропагандистських, адміністративних, символічних формах пам'ятники будуть ставити, якісь пам'ятні знаки», — вважає політолог Володимир Фесенко.



Більшість пропагандистських акцій, на думку експертів, будуть максимально спрямовані на те, щоб залучати населення окупованих територій до загальноросійського життя. І одночасно нібито знайомити РФ із «новими регіонами».



Збір підписів в окупованому Донецьку на підтримку висування Путіна кандидатом. Фото: «ДАН»

«Усілякі конкурси, в яких братиме участь талановита молодь із окупованих територій. Якісь помпезні візити московських артистів театрів на окуповані території, якихось спортсменів, акторів із окупованих територій всіляко посилено возитимуть Росією, влаштовуватимуть їм гастролі. Тобто така показуха стосуватиметься всього. Дуже багато галасу, дуже багато піару», — каже Костянтин Скоркін.



Паралельно, за словами Володимира Фесенка, посилиться пропаганда в окупації.



«Звичайно, посилиться масштабна інформаційно-пропагандистська кампанія. Будуть десанти російських артистів. Усі аксесуари передвиборчої кампанії будуть максимально задіяні на окупованих територіях», — коментує Володимир Фесенко.



«Варто чекати на підкуп виборців»

Крім цього, вибори у РФ, на думку політологів, незначно позначаться на фінансовому стані деяких мешканців захоплених територій.



«Безумовно, намагатимуться використовувати фінансові елементи впливу. Власне, ми бачили, що великий бюджет наступного року заплановано на окуповані території. Я думаю, що значна частина його буде витрачена на якісь передвиборні штуки», — коментує Костянтин Скоркін.



«Виборчий штаб Путіна» у Донецьку. Фото: соцмережі

Нагадаємо, Росія заклала у федеральному бюджеті на найближчі три роки понад 653 млрд рублів на «нові регіони». Політологи прогнозують, що додаткові виплати в окупації отримають бюджетники.



«Досвід підкупу виборців у російської системи великий. Головне — показати, як краще жити на окупованих територіях після того, як їх захопили. Тобто підпорядковане населення має дякувати окупантам за нове “щасливе життя”», — каже Костянтин Скоркін.



ЗМІ угрупування «ДНР» пишуть, що захоплена частина Донецької області вже стала одним із найактивніших регіонів зі збору підписів на підтримку висування Путіна кандидатом. І це підтверджує тезу про те, що саме Донбас Москва максимально використовуватиме перед виборами. Водночас, незважаючи на російську пропаганду в «ДНР» та інших анексованих регіонах, настрої місцевих жителів, на думку політологів, є досить суперечливими. Багато хто дотримується проукраїнських поглядів. Ні Путіна, ні Росію вони не підтримують, але на результаті виборів це навряд чи позначиться. Адже Кремль покаже стільки відсотків, скільки захоче.