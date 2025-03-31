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Росіяни сховалися в будинках та підвалах: у DeepState розповіли про ситуацію в селищі Розлив на Новопавлівському напрямку

31 березня 2025, 20:27

Росіяни сховалися в будинках та підвалах: у DeepState розповіли про ситуацію в селищі Розлив на Новопавлівському напрямку

Ситуація у селищі Розлив на Донеччині. Фото: карта DeepState Ситуація у селищі Розлив на Донеччині. Фото: карта DeepState

В останньому оновленні на карті DeepState можна побачити появу червоних зон у різних точках селища Розлив Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

За словами аналітиків, це найбільш відповідний опис характеру бойових дій у районі селища, де ЗС РФ постійно рухаються «сірою зоною» у бік Розливу і намагаються там сховатися і закріпитися. Росіяни доходять до селища пішки або їх закидають на техніці. Тому у червоних зонах утворилися накопичення окупантів, які сховалися у підвалах, будинках і так далі.

«За останній час відбувається чисельна фіксація ворога, який навіть має можливість на східних околицях селища вільно пересуватися. Поки що ситуація знаходиться на уточненні, чи є в селищі взагалі хтось і чи не зайняв його повністю противник, адже з місць ситуація відрізняється і не всі хочуть визнавати реальність», – зазначили в DeepState.

Нагадаємо, що російська армія активізувала наступ на Лиманському напрямку.

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