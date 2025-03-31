Смертельна ДТП під Маріуполем: п’ятеро загиблих в аварії

Смертельна ДТП під Маріуполем, п'ятеро загиблих. Фото: кадр із відео

На окупованій території Донецької області під Маріуполем маршрутка з людьми зіткнулася з вантажівкою комунальних служб. За попередніми даними, п'ятеро людей загинули. Про це повідомив український журналіст Денис Казанський.



«Трупи лежать просто на дорозі», - йдеться в повідомленні.



Смертельна ДТП сталася, коли мікроавтобус, що їхав із Краснодарського краю, зіткнувся з дорожньо-комунальною технікою на трасі в невизнаній «ДНР».



Очевидці стверджують, що загинули п'ятеро людей, ще шістьох забрали медики. Повідомляють, що всі постраждалі — пасажири мікроавтобуса.