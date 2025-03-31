Оператори дронів ліквідували десяток окупантів та військову техніку на Донеччині

Дрони «Фенікса» знищили гармату Д-30. Фото: скріншот з відео

На Донеччині українські військовослужбовці ліквідували десяток російських військових, а також військову техніку. Про це повідомили у пресслужбі ОСУВ «Хортиця».



Як зазначається, удар завдали оператори дронів РУБпАК «Фенікс».



«Дрони вразили ворожий РЕБ, знищили гармату Д-30 та кілька польових складів з ПММ та БК, а також ліквідували з десяток окупантів», — йдеться у повідомленні.



Пілоти комендатури швидкого реагування розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів «Фенікс» бригади «Помста» результативно знищують піхоту, озброєння та ворожу бронетехніку.



Раніше ми писали, що на Торецькому напрямку точаться бої, нещодавно українські військовослужбовці знищили техніку російських окупантів, зокрема танк, комплекс спостереження «Муром-П» та склад боєприпасів.