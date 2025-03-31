На село в Бєлгородській області знову впала російська авіабомба, але влада заявила про атаку БПЛА

ЗС РФ знову скинули російську авіабомбу на Бєлгородську область. Фото: кадр із відео

У селі Іванівська Лисиця Грайворонського округу, імовірно, сталася детонація російської авіабомби. Відео опублікував телеграм-канал «Пепел.Белгород».



30 березня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що село зазнало атаки безпілотників. Однак, судячи з опублікованих місцевими жителями кадрів, над селом здіймався густий дим, характерний для вибуху фугасної авіабомби.



За словами Гладкова, внаслідок одного з ударів постраждав заступник голови адміністрації Грайворонського округу В'ячеслав Радченко. Під час іншого удару згоріли гараж і автомобіль, вибито вікна, пошкоджено фасади та вхідні групи приватного будинку, соціального та комерційного об'єктів. Також осколками посічено легковий автомобіль і автобус.



Наприкінці січня 2025 року з'явилася інформація, що Україна почала виробництво безпілотників, здатних нести до 250 кг бойового навантаження, включно з ФАБ-250. Однак таких дронів поки що небагато, а офіційних заяв про падіння авіабомби в Іванівській Лисиці не було.



При цьому це вже не перший випадок падіння російських авіабомб на Бєлгородську область. У січні 2025 року на це ж село вже падав ФАБ. Попри це, влада продовжує списувати руйнування на атаки безпілотників, уникаючи коментарів про можливі помилки російської авіації.