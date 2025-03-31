Росіяни наступають на Покровському напрямку, але фактично буксують на місці — Сирський

Сирський розповів про ситуацію на фронті . Фото: головнокомандувач ЗСУ

Російська армія намагається наступати на фронті, проте українські військовослужбовці просуваються вперед та відновлюють свої позиції. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



За його словами, головними завданнями Сил оборони залишаються утримання кордонів оборони та стабілізація обстановки на різних напрямках.



«Завдяки прийнятим управлінським рішенням та стійкості українських воїнів цю задачу частково вдалося виконати, зокрема, що стосується Покровського напрямку. Тут, в операційній зоні ОТУ «Донецьк», противник зосереджує основні наступальні зусилля, однак, фактично буксує на місці», — зазначив він.



Сирський зазначив, що українські військовослужбовці використовують тактику активної оборони там, де це можливо. На деяких ділянках фронту просуваються вперед, покращують тактичне становище, відновлюють десятки позицій, сковують значні сили армії РФ.



Раніше ми писали, що про просування російської армії на Донеччині стало відомо з нічного зведення аналітиків проекту DeepState 31 березня.