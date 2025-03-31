Російська армія активізувала наступ на Лиманському напрямку – ЗСУ

Російська штурмова група на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео

Війська Росії намагаються тиснути на Лиманському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Окупанти час від часу проводять серію атак на цьому напрямку.



«Найгарячіше – у смузі відповідальності 66-ї механізованої бригади ЗСУ. Тут противник активізував наступальні дії здебільшого піхотними групами, але зміг накопичити суттєву чисельну перевагу. Ворожі підрозділи укомплектовані переважно добре підготовленими контрактниками. Воїни бригади знищують штурмові групи ще на підступах до наших оборонних позицій», – зазначили в ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що російські військові через міську каналізацію намагаються зайти в тил української армії у Торецьку Донецької області.