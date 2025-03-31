Російські танки намагалися прорватися в Дніпропетровську область зі Срібного, але зазнали втрат

Російські військові спробували штурмувати позиції Сил оборони України в напрямку Дніпропетровського кордону з населеного пункту Срібне, використовуючи танки та МТ-ЛБ. Разом із бронетехнікою наступала і піхота, але окупанти зазнали втрат. Про це повідомляє «Говорять Снайпер+».



Екіпаж одного з російських танків найближчим часом «допоможе українській економіці», оскільки втопив свою бойову машину і не зміг вибратися.



Згідно з картою DeepState, у цьому районі на Дніпропетровський адмінкордон намагаються просуватися 6-й, 239-й і 80-й гвардійський танкові полки російської армії.

Тим часом автор телеграм-каналу «Офіцер+» повідомляє про збільшення кількості російської техніки на Покровському напрямку, у районі Срібне - Запоріжжя.



«Із самого ранку йде накат із дев'яти одиниць бронетехніки, причому половину з них уже знищено, деяку техніку кинуто. Однак далеко не всім екіпажам вдалося втекти», - йдеться в повідомленні.



Від населеного пункту Срібне Покровського району Донецької області до кордону з Дніпропетровщиною близько 14 км.