ЗСУ на Торецькому напрямку спалили танк, комплекс спостереження та склад боєприпасів

На Торецькому напрямку точаться бої, нещодавно українські військовослужбовці знищили техніку російських окупантів, зокрема танк, комплекс спостереження «Муром-П» та склад боєприпасів. Про це повідомили у пресслужбі ОСУВ «Хортиця».
«Пілоти батальйону безпілотних систем та підрозділу «Kurt&Company» щодня знищують з десяток окупантів. Майстерно використовуючи для цього дрони усіх типів – від маленьких, але точних FPV до бомберів, які знищують все на шляху», — йдеться у повідомленні.
Внаслідок бойової роботи пілоти вразили та знищили:
- танк;
- міномет;
- комплекс спостереження «Муром-П»;
- автотранспорт;
- укриття з піхотою;
- склад боєприпасів.
Раніше ми писали, що оператори 413-го батальйону «Рейд» Сил безпілотних систем (СБС) успішно виявили та завдали удару по важкій вогнеметній системі залпового вогню ТОС-1А «Сонцепек».
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