ЗСУ на Торецькому напрямку спалили танк, комплекс спостереження та склад боєприпасів

На Торецькому напрямку FPV-дрони спалили танк, комплекс спостереження "Муром-П" та склад боєприпасів. Фото: скріншот з відео

На Торецькому напрямку точаться бої, нещодавно українські військовослужбовці знищили техніку російських окупантів, зокрема танк, комплекс спостереження «Муром-П» та склад боєприпасів. Про це повідомили у пресслужбі ОСУВ «Хортиця».



«Пілоти батальйону безпілотних систем та підрозділу «Kurt&Company» щодня знищують з десяток окупантів. Майстерно використовуючи для цього дрони усіх типів – від маленьких, але точних FPV до бомберів, які знищують все на шляху», — йдеться у повідомленні.



Внаслідок бойової роботи пілоти вразили та знищили:



- танк;



- міномет;



- комплекс спостереження «Муром-П»;



- автотранспорт;



- укриття з піхотою;



- склад боєприпасів.



Раніше ми писали, що оператори 413-го батальйону «Рейд» Сил безпілотних систем (СБС) успішно виявили та завдали удару по важкій вогнеметній системі залпового вогню ТОС-1А «Сонцепек».