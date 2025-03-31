Окупанти скаржаться на вибухові «пастки» у вигляді рацій від ЗСУ

Російські окупанти заявляють, що Збройні сили України почали скидати з дронів рації, які можуть вибухати. Про це свідчить фото, опубліковане в Telegram-каналі «Exilenova+».



В одному з пропагандистських пабліків окупантів зазначається, що при наближенні до такої рації вона починає видавати звуковий сигнал.



«Не підіймати, знищувати на дистанції. Якщо вирішите взяти - цей сеанс радіозв'язку стане останнім», - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ підірвали п'ятиповерхівку з російськими військовими у Торецьку.