Безпілотники ЗСУ знищили ТОС-1А «Сонцепек» РФ у тилу

Момент удару БПЛА по ТОС-1А «Сонцепек» РФ. Фото: кадр із відео

Оператори 413-го батальйону «Рейд» Сил безпілотних систем (СБС) успішно виявили та завдали удару по важкій вогнеметній системі залпового вогню ТОС-1А «Сонцепек».

Unmanned Systems Forces ділиться на TOS-1A "Solntsepyok" в велику позицію.



Operators of 413th "Raid" Battalion of USF був поміщений і надісланий на TOS-1A "Solntsepyok" heavy flamethrower multiple launch rocket system, для яких заробітчани були attempted до оголошення в stromі… pic.twitter.com/HE — Unmanned Systems Forces (@usf_army) March 31, 2025



Цю систему, яку окупанти намагалися приховати в посадці на відстані 25 км від лінії фронту, було знищено внаслідок точкового удару.



ТОС-1А «Сонцепек» являє собою реактивну систему залпового вогню, що використовує термобаричні боєприпаси. Потужна вибухова хвиля від її застосування знищує все в радіусі ураження.



Окупанти використовують цю систему для атак на позиції Сил оборони та цивільну інфраструктуру.

Нагадаємо, на Харківщині пілоти FPV-дронів вразили вогнеметну систему «Сонцепек» та всюдихід «Вітязь».