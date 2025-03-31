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Безпілотники ЗСУ знищили ТОС-1А «Сонцепек» РФ у тилу

31 березня 2025, 14:51

Безпілотники ЗСУ знищили ТОС-1А «Сонцепек» РФ у тилу

Момент удару БПЛА по ТОС-1А «Сонцепек» РФ. Фото: кадр із відео Момент удару БПЛА по ТОС-1А «Сонцепек» РФ. Фото: кадр із відео

Оператори 413-го батальйону «Рейд» Сил безпілотних систем (СБС) успішно виявили та завдали удару по важкій вогнеметній системі залпового вогню ТОС-1А «Сонцепек».


Цю систему, яку окупанти намагалися приховати в посадці на відстані 25 км від лінії фронту, було знищено внаслідок точкового удару.

ТОС-1А «Сонцепек» являє собою реактивну систему залпового вогню, що використовує термобаричні боєприпаси. Потужна вибухова хвиля від її застосування знищує все в радіусі ураження.

Окупанти використовують цю систему для атак на позиції Сил оборони та цивільну інфраструктуру.

Нагадаємо, на Харківщині пілоти FPV-дронів вразили вогнеметну систему «Сонцепек» та всюдихід «Вітязь».

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