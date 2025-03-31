Поліцейські евакуювали жінок і собаку з Покровська

Евакуація в Покровську проходить під ударами ЗС РФ. Фото: кадр із відео

Поліцейський екіпаж «Білий янгол» спільно з волонтерами провів успішну евакуацію цивільних із найнебезпечніших районів Покровська. З-під вогню вивезли й чотирилапого Річі, якому вже знайшли нову сім'ю, повідомляє поліція Донецької області.







Російські війська безжально знищують Покровськ, руйнуючи житлові будинки, інфраструктуру та мирних жителів. Місто стало майже невпізнанним: на місці колишніх вулиць і мікрорайонів лишилися лише руїни та залишки згорілих машин.



Одним із рятувальних рейсів стала евакуація місцевої мешканки, чий будинок постраждав від ворожої бомби. Жінка дивом залишилася жива, але вирішила більше не ризикувати: «Уже було кілька прильотів. Навпроти будинок згорів повністю».



Разом із нею були евакуйовані сусідка та її собака Річі. На жаль, пенсіонерка не змогла забрати свого чотирилапого друга, але поліцейські та зоозахисники подбали про Річі, знайшовши йому нову сім'ю.



Екіпаж також попрямував до мікрорайону «Шахтарський», де на евакуацію чекало подружжя. Шлях був украй небезпечний: у небі безперервно кружляли ворожі безпілотники. Щоб уникнути виявлення, поліцейські та волонтери сховали автомобіль і пішли до місця призначення пішки.



У цей час два дрони почали переслідувати евакуаційну групу, але правоохоронці встигли сховатися в під'їзді одного з будинків і дочекатися, доки дрони не зникли з горизонту.



Попри труднощі та небезпеки, екіпаж успішно евакуював людей із міста. Гаряча лінія групи «Білий Янгол» на Покровському напрямку: 066-56-19-102.