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Російські військові через міську каналізацію намагаються зайти в тил української армії у Торецьку – ЗСУ

31 березня 2025, 15:57

Російські військові через міську каналізацію намагаються зайти в тил української армії у Торецьку – ЗСУ

Ситуація у Торецьку. Фото: карта DeepState Ситуація у Торецьку. Фото: карта DeepState

Російська армія намагається з будь-яких сторін атакувати у місті Торецьк Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.

За його словами, 30 березня надійшла інформація про спробу окупантів використати підземні комунікації для заходу в тил українських військ на окремих вулицях міста.

«Тобто ворог не тільки з флангів, а фактично зараз обходить і знизу. Оскільки це також пріоритетний напрямок, росіяни намагаються використовувати всі можливості для обходу українських військ», – сказав Трегубов.

Речник ОСУВ «Хортиця» уточнив, що ЗС РФ, зокрема, використовують міську каналізацію.

Нагадаємо, що ЗСУ на Торецькому напрямку спалили танк, комплекс спостереження та склад боєприпасів.

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