Російська кібератака вплинула на роботу банків — НБУ

Національний банк України Фото: НБУ

Російська кібератака, що сталася 19 грудня, ускладнила українським банкам відкриття нових рахунків та видачу кредитів. Про це заявив Національний банк України (НБУ), повідомляє Інтерфакс-Україна.

«На роботу Нацбанку ця кібератака не вплинула. Усі інформаційні системи Національного банку працювали та продовжують працювати у штатному режимі. Водночас недоступність окремих державних реєстрів певним чином впливає на роботу банків, зокрема на відкриття ними нових рахунків та видачу нових кредитів», — повідомили в НБУ.

Регулятор нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення держреєстри також були недоступні. На той час Нацбанк підготував роз'яснення для банків, які дозволили їм продовжувати роботу в умовах обмеженого доступу до реєстрів. Аналогічний лист зараз перебуває у розробці.

Відомо, що 19 грудня Міністерство юстиції України зафіксувало масштабний збій у мережній інфраструктурі, яка обслуговує держреєстри. Згодом віце-прем’єр-міністр Ольга Стефанишина повідомила, що причиною стала російська кібератака, спрямована на порушення роботи критичної інфраструктури.

Роботу реєстрів тимчасово зупинено. Відновлення першочергових систем, таких як Державний реєстр актів громадянського стану громадян, Єдиний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та реєстр прав на нерухоме майно заплановано протягом двох тижнів.

Через технічний збій у роботі державних реєстрів сервісні центри МВС тимчасово призупинили надання деяких послуг, пов'язаних із зміною власника транспортних засобів.