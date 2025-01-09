На війні загинув переможець «Танцюють всі!» і воїн 24-й ОМБр Володимир Раков

На війні загинув Володимир Раков. Фото: Гала Пеха

На війні проти російських окупантів загинув український танцюрист, переможець 6-го сезону «Танцюють всі!» та військовослужбовець 24-й ОМБр Володимир Раков. Про це повідомила його близька подруга Гала Пеха.



Відомо, що йому минулого року виповнилося 30 років.



«6 січня під час виконання бойового завдання загинув найближчий друг і колега — Володимир Раков», — написала вона.





Володимир Раков став на захист України у 2022 році та служив у 2-му стрілецькому батальйоні 24-го ОМБр імені короля Данила Галицького. До речі, цей батальйон виконує завдання в Донецькій області, зокрема у Часовому Яру. Напевно, він загинув на Донеччині.



Раков народився в Євпаторії. У 2013 році став переможцем шостого сезону шоу «Танцюють всі!». Він з 2013 до 2016 року працював в українському театральному колективі Kozar Dance Theatre, у 2017-2019 роках – у Traum Theatre Salome у Німеччині. Навчався у танцювальних школах у Лос-Анджелесі та Нью-Йорку. У 2018 році у складі команди Wonder Crew переміг у змаганнях World of Dance у Берліні.



Знімався у рекламі Lexus, Apple та Nike, а також у кліпах українських та зарубіжних музикантів.



Раніше ми писали, що на війні з РФ загинув чемпіон світу з карате Олександр Семенюк.