Майже 46 млн гривень направили на потреби підрозділів, які захищають Донеччину — Філашкін

Донецька ОВА надіслала майже 46 млн гривень. Фото: Вадим Філашкін

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін 9 січня провів засідання ради оборони безпеки, на якому було ухвалено рішення направити майже 46 мільйонів гривень на потреби підрозділів, які захищають Донецьку область. Про це він написав у телеграм.



«Ці кошти захисники витратять на придбання засобів РЕБ та дронів різних типів», — уточнив він.





Крім того, Філашкін розповів, що на засіданні розглянули звернення підрозділів щодо надання їм коштів у вигляді субвенції з обласного бюджету та аналіз використання коштів субвенції, наданої підрозділам сил безпеки та оборони за 2024 рік.



«Вирішили виділити 12,2 мільйона гривень з обласного бюджету місцевим військовим адміністраціям на посилення оборони територій», — додав Філашкін.



Раніше ми писали, що у 2025 році з бюджету Покровської громади на потреби Сил оборони заплановано понад 100 мільйонів гривень. Ці витрати передаватимуться у вигляді субвенцій на запит військових частин.