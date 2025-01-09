Росіянку та двох українців судитимуть за здачу позицій ЗСУ

Перед судом постануть троє учасників міжрегіональної агентурної мережі ФСБ РФ, які наводили удари по засобах ППО у Донецькій та Одеській областях.



У березні 2022 року мешканка селища Малотаранівка Донецької області на прохання сестри з окупованого Криму приєдналася до чату в Telegram для передачі інформації військового характеру. Потім до них приєдналися чоловік із Одеси та росіянка, яка проживала у селі Лиманка Одеської області.

Всі троє зливали російському куратору дані про місця дислокації ЗСУ, ремонт техніки та розташування озброєння Сил оборони. Крім того, чоловік надсилав карти з позначенням військових об'єктів та інформацію про проліт авіації.

Наразі українцям загрожує тюремний строк за державну зраду. А росіянці інкримінують несанкціоноване розповсюдження інформації про розміщення ЗСУ (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Обвинувачені — під вартою.



Раніше на Донеччині суд ув'язнив 11 осіб, які воювали проти Сил оборони на східному фронті. Восени цього року українські захисники взяли бойовиків у полон.