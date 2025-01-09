У Міненерго спростували інформацію щодо підвищення тарифів на електроенергію для населення

Жодних рішень чи проектів щодо перегляду тарифів на електроенергію для населення в Україні не існує. Про це сьогодні повідомило Міністерство енергетики України.

«Питання навіть не розглядається і не стоїть на порядку денному», — йдеться у повідомленні.

У Міністерстві також зазначили, що «поширення таких хибних заяв – це спроба ворога дестабілізувати ситуацію в країні».

Відомство закликало населення бути уважними та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Раніше деякі ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили, що вже в середині цього року тарифи на світло для населення можуть піднятися майже вдвічі.