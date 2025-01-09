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Дорожні карти та новий пакет військової допомоги Україні: деталі «Рамштайну»

09 січня 2025, 16:55

Дорожні карти та новий пакет військової допомоги Україні: деталі «Рамштайну»

У Пентагоні розкрили деталі пакета військової допомоги для України на суму 500 мільйонів доларів, який анонсував голова відомства Ллойд Остін.

Це 74-й транш військового обладнання, наданий адміністрацією президента Джо Байдена із запасів міністерства оборони США для України із серпня 2021 року.

За даними Пентагону, до нього увійшли:

  • ракети AIM-7, RIM-7 та AIM-9M для протиповітряної оборони;
  • ракети класу «повітря-земля»;
  • допоміжне обладнання для F-16;
  • танкові мостоукладачі;
  • обладнання захищеного зв'язку;
  • стрілецька зброя та боєприпаси;
  • запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспорт.

Сьогодні, 9 січня, у Німеччині на авіабазі «Рамштайн» відбувається засідання Контактної групи з питань України. Вже відомо, що на засіданні затвердили дорожні карти щодо підтримки України до 2027 року.

Лідери груп коаліцій здібностей (capability coalition) схвалили 8 дорожніх карток, які визначають ключові цілі Сил оборони України на два роки. 

«Раніше сьогодні група лідерів коаліції знову зустрілася, включаючи представників наших 15 країн. І вони схвалили дорожні карти коаліції здібностей, які ведуть до 2027 року. Через коаліції здібностей країни-партнери можуть продовжувати підтримувати нагальні потреби України на полі бою», — повідомив міністр оборони США Ллойд Остін ІІІ.

Таким чином, як зазначив Остін, партнери можуть продовжувати допомагати Україні нарощувати силу, яка стримуватиме подальшу російську агресію у довгостроковій перспективі, поки Україна реалізує свої власні критичні реформи щодо мобілізації та інших напрямів.

«Дорожні карти коаліцій визначають стратегічні цілі України до 2027 року та стають основою для середньострокової та довгострокової підтримки. Ми також працюємо над тим, щоб наші Збройні сили були повністю сумісні з силами Альянсу. Наше головне завдання — збалансувати нагальні потреби нашої армії під час війни з довгостроковими цілями розвитку українських сил оборони», — розповів міністр.

Президент України Володимир Зеленський закликав учасників до більшого залучення у виробництво дронів в Україні, а також укладання двосторонніх угод з безпеки з Україною.

«Військова допомога нашій державі на цей рік, постачання додаткових коштів ППО, майбутня робота формату "Рамштайн", підтримка українського виробництва озброєння та техніки — серед тем, що обговорюються», — повідомив Зеленський.

Як повідомляє пресслужба президента, під час зустрічі він наголосив на важливості подальшого посилення української ППО та надання додаткових засобів протиповітряної оборони.

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