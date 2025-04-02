Вибори в Україні під час війни: чи можливо це і за яких умов

Партнери України в Європі та США дедалі частіше порушують питання про необхідність проведення виборів навіть в умовах війни, що триває. На порядку денному — президентські вибори, які не відбулися в травні 2024 року через дію воєнного стану. «Новини Донбасу» розбиралися, за яких умов вибори стануть можливими, як буде організовано процес для військових, переселенців та українців за кордоном.

Вибори неможливі за воєнного стану

Згідно з чинним законодавством, будь-які вибори в Україні заборонені в умовах воєнного стану. Про це нагадує політолог Ігор Рейтерович.

«Вибори можливі тільки після скасування правового режиму воєнного стану. Усі розмови на цю тему — це лише обговорення майбутніх сценаріїв, але не поточних планів», — зазначив експерт.

Конституція України не передбачає продовження президентського терміну в умовах війни, але й не дає чіткого механізму виходу з такої ситуації, що створює поле для правових дискусій.

Три головні виклики: безпека, міграція, армія

Радник з правових питань Громадянської мережі «ОПОРА» Павло Романюк виокремлює три основні проблеми, з якими зіткнеться країна в разі підготовки до виборів:

Безпека виборців, кандидатів і членів виборчих комісій. Масова міграція — як внутрішня, так і зовнішня. Участь військовослужбовців, які продовжують службу на фронті.

«Поки триває війна, як забезпечити реалізацію виборчого права для тих, хто захищає країну, — це риторичне питання», — зазначає Романюк.

Окуповані території: голосування неможливе

На березень 2025 року близько 20% української території залишається під контролем Росії. Це робить голосування в цих районах неможливим, підкреслюють експерти.

«Як і з 2014 року, жителі окупованих територій можуть голосувати тільки виїхавши на підконтрольну Україні територію або за кордон — у країнах, де працюють українські диппредставництва», — пояснює Ігор Рейтерович.

Що з українцями за кордоном?

Близько 8 мільйонів українців перебувають за кордоном, з них близько 4,5 мільйонів мають право голосу. Однак лише один із 16 перебуває на консульському обліку — обов'язковому для участі у виборах за кордоном. Це, а також обмежені ресурси консульств, робить проведення виборів серед діаспори вкрай скрутним.

Чи можуть військові проголосувати?

Рейтерович вважає за можливе, що голосування відбуватиметься протягом кількох днів, щоб врахувати участь військових, які не підлягають демобілізації. Однак для цього будуть потрібні зміни до законодавства.

«Військовим потрібно буде надати можливість голосувати, і, можливо, не в один день. Але для цього необхідні спеціальні законодавчі рішення», — зазначає він.

Онлайн і голосування поштою — поки що під питанням

Розглядаються також альтернативні форми голосування — поштою або в онлайн-форматі. Але вони потребують комплексної підготовки, ресурсів і законодавчих змін. Крім того, це питання довіри громадян та інформаційної безпеки.

«Без змін до Конституції це неможливо. А змінити Конституцію — процес довгий і малоймовірний у нинішніх політичних умовах», — вважає Рейтерович.

Складний вибір між демократією та реаліями війни

Суспільство залишається в нерішучості. З одного боку, більшість розуміє, що вибори зараз — практично неможливі. З іншого — затяжна війна породжує питання про легітимність влади і необхідність збереження демократичних процедур.