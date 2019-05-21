Вице-премьер: Украина ведет переговоры по созданию миссии в Черноморском регионе

Украина ведет переговоры с международными организациями по созданию международной наблюдательной миссии, которая способствовала бы восстановлению суверенитета Украины в Азовском и Черном морях. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ивана Климпуш-Цинцадзе во время торжественного мероприятия по случаю празднования 70-летия НАТО, передает «Укринформ».



Также она сообщила, что министры иностранных дел НАТО 4 апреля, когда происходили главные празднования создания НАТО, приняли решение об усилении своего присутствия в Черноморском и Азовском регионе.



«Это предполагает и увеличение количества заходов судов стран-членов Альянса в наши порты, это означает наши совместные учения, проведение тренингов с нашими военнослужащими, помощь Украине и Грузии в развитии своих ВМС. И поэтому это уже заложен фундамент, чтобы НАТО расширяло свое присутствие», - сообщила она.



Климпуш-Цинцадзе также уточнила, что сотрудничество Украины и международных партнеров предусматривает в том числе и обеспечение прохода украинских кораблей через Керченский пролив.