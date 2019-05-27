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Гройсман выступил против объявления дефолта

27 мая 2019, 11:32

Гройсман выступил против объявления дефолта

Премьер-министр Владимир Гройсман выступил против объявления дефолта в стране. Об этом сообщает пресс-служба премьера.

«Даже разговоры о дефолте не прибавляют стабильности, это вредно... Дефолт — это глобальный кризис, вспомните 90-тые года. Я считаю, что для украинцев кризисов уже достаточно», — заявил Гройсман.

По его словам, на сегодня Украина сделать все для сохранения репутации как страны, которая уважает свои обязательства.

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что новому президенту страны Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и списать внешний долг государства. 

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