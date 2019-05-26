Коломойский посоветовал Украине объявить дефолт

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Financial Times заявил, что новому президенту страны Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и списать внешний долг государства. Об этом передает «Громадське».



«По моему мнению, мы должны относиться к нашим кредиторам так же, как Греция», — сказал он. «Это пример для Украины», — добавил Коломойский.



Он считает, что Украине не нужно бояться дефолта. «Сколько раз Аргентина объявляла о дефолте?» — приводит его слова из этого же интервью РБК. Коломойский добавил, что в результате Буэнос-Айрес реструктурировал задолженность и теперь «все в порядке».



По словам бизнесмена, победа Зеленского на выборах президента говорит о том, что граждане страны хотят отдохнуть от реформ, которых требует МВФ. «Если Зеленский будет слушать Запад и не станет делать собственных назначений, то он закончит, как Порошенко. У него будет тот же уровень поддержки — 5, 10 или 15% вместо 73%», — считает Коломойский.



Говоря о судебных разбирательствах, посвященных национализации ПриватБанка, Коломойский заявил, что его интересует только компенсация, а сам банк ему не нужен. Он подчеркнул, что хочет, чтобы суд дал оценку тому, насколько справедливо был национализирован банк.

В 2015 году Греция вовремя не выплатила Международному валютному фонду 1,6 миллиарда евро, что стало эквивалентно дефолту.



В апреле пятый президент Украины Петр Порошенко утверждал, что возвращение ПриватБанка Игорю Коломойскому приведет к тому, что десятки миллионов украинцев потеряют свои деньги, а страна столкнется с дефолтом.

В 2018 году в интервью Дмитрию Гордону Коломойский уже говорил, что в дефолте «нет ничего страшного». По его мнению, технический дефолт был лучшим выходом для Украины в 2014 году, чем реструктуризация долгов.