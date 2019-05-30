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В «Воде Донбасса» сетуют, что «ДНР» установила убыточные тарифы

30 мая 2019, 10:00

В «Воде Донбасса» сетуют, что «ДНР» установила убыточные тарифы

Украинское коммунальное предприятие «Вода Донбасса» считает тарифы на временно неподконтрольной территории Донецкой области экономически необоснованными, что негативно сказывается на работе предприятия во всем регионе.

«Вопрос применения экономически обоснованных тарифов на временно неподконтрольных органам государственной власти территориях, остается нерешенным, и становится критическим условием для нормальной работы Компании в сложившейся ситуации», — отмечается в сообщении пресс-службы компании.

В «Воде Донбасса» решили напомнить, почему с 23 мая снова происходит обесточивание объектов компании.

«C 1 января 2019 года введены новые правила работы на розничном рынке электроэнергии. КП «Компания "Вода Донбасса" перешла на потребление электроэнергии от "поставщика последней надежды" (ППН) на условии акцептованной поставки. Услуги ППН стоят на 25-30% дороже, чем у других поставщиков. По результатам работы за 2 месяца 2019 года. увеличение тарифов на электроэнергию на 30% привело к росту себестоимости 1 куб. м питьевой воды на 22 %», — отмечается в сообщении.

При среднемесячном потреблении в 60 миллионов кВт.ч платить за этот объем придется на 30,0 миллионов гривен больше, подчеркнули в компании.

«Отсутствие механизма по возмещению расходов на электроэнергию по переброске воды в маловодные регионы, убыточные тарифы на территории, неподконтрольной украинской государственной власти, низкий уровень оплаты самостоятельными водоканалами за потребленную воду, стали причинами несвоевременных платежей за электроэнергию в полном объеме и образовавшейся задолженности», — рассказали в «Воде Донбасса».

За 1 квартал 2019 года КП оплатило энергопоставщикам 50 миллионов гривен, что составило 15,5% от общего потребления.

«Увеличение расходов на электроэнергию безусловно ляжет на плечи потребителей, в случае если для КП «Компания "Вода Донбасса" утвердят новые тарифы, расчеты по ним уже готовы и находятся на рассмотрении в НКРЕКП», — добавили в компании.

Также в КП напомнили, что учитывая высокий уровень энергоемкости услуг водоснабжения в Донецкой области (более 50% в общей структуре затрат), то по прогнозируемым расчетам тарифы увеличатся не менее чем в 1,5 раза.

Обесточивание части объектов коммунального предприятия «Вода Донбасса» из-за долгов началось 23 мая. Из-за этого без водоснабжения остались почти 35 тысяч человек в Константиновском и Торецком районах Донецкой области.

27 мая было отключено электроснабжение Артемовской фильтровальной станции, которая обеспечивала подачу воды в Бахмут, Соледар, Парасковеевка, Благодатное, Бахмутское, Покровское.

Группировка «ДНР» на подконтрольной ей территории установила тарифы за коммунальные услуги на уровне 2014 года, используя это в своей пропаганде.

ТЕМЫ

Организации
Вода Донбасса ДНР

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