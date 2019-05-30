Зеленский внес в Раду представления на увольнение глав МИД, Минобороны и СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду представления об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака. Об этом сообщает пресс-служба президента.



В представлениях отмечается, что президент действует на основании Конституции и соответствующих законов Украины и настаивает на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов.



Кроме того, в Администрации президента сообщили, что готовятся материалы об освобождении Юрия Луценко с должности генерального прокурора Украины.