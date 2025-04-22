Трамп готов обнародовать содержание плана мира в Украине уже в течение «трех дней» — СМИ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Fox News

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что на этой неделе раскроет содержание предложенного им мирного плана по войне в Украине, который «может включать европейские войска в охваченную боями страну для соблюдения предложенного прекращения огня», сообщает New York Post, приводя детали обсуждений, в том числе по вопросу «земли».

Отмечается, что США ожидают, что Россия и Украина отреагируют на мирное соглашение после того, как Трамп в пятницу пригрозил прекратить участие Америки в переговорах о прекращении огня после месяцев обсуждений Вашингтона с обеими сторонами.

«Я дам вам полную информацию в течение следующих трех дней, — сказал Трамп журналистам. — Но у нас были очень хорошие встречи по Украине, России… Посмотрим, как это сработает».

Как пишет издание, «хотя условия еще не утверждены, на фоне того, как Киев и Москва обсуждают план внутри», один высокопоставленный чиновник администрации сообщил The Post, что они «могут включать развертывание европейских войск в Украине в случае прекращения войны».

На повестке дня — отдельные миротворческие силы для наблюдения за прекращением огня, которые будут выглядеть как «совместная комиссия» из россиян, украинцев и третьей страны, не входящей в НАТО, которая будет наблюдать за линией фронта, чтобы гарантировать, что обе стороны сложили оружие.

США также могут быть вовлечены не как «сапоги на земле, а как денежная сила вместе с третьей стороной», сказал чиновник.

Предложение также может включать признание США украинского Крыма российской территорией, сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal. Киев ранее провел «красную линию» в признании любой аннексированной территории как российской, пишет издание.

«Хотя The Post не смог независимо проверить эту информацию, высокопоставленный чиновник администрации в пятницу заявил, что Киев во время переговоров с делегацией США на прошлой неделе был больше всего обеспокоен частью соглашения по "земле", касающейся признания оккупированных Россией частей Украины суверенной территорией Москвы. Чиновник сказал, что Украина, похоже, "готова уступить 20% своей земли", пока это считается "де-факто" признанием территории, а не "де-юре"», — пишет издание.

«"Де-факто" означает, что мы признаем, что россияне оккупировали эту землю, но мы не говорим, что [Украина] отдаст ее навсегда, — сказал чиновник. — "Де-юре" означает, что мы признаем, что [россияне] захватили эту землю, и мы больше никогда ее не увидим».