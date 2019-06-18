ГПСУ: Боевики пропустили людей в «серую зону» после закрытия КПВВ

Незаконные вооруженные формирования 17 июня пропустили в «серую зону» уже после закрытия КПВВ 25 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.



«Уже после окончания работы КПВВ "Гнутово" в 20.20 с временно оккупированной территории Украины к контрольному пункту въезда-выезда прибыли 25 гражданских автомобилей, в которых к тому же ехали четыре малолетних ребенка. Люди объяснили, что их несколько часов продержали в очереди перед блокпостом вооруженных формирований РФ "Октябрь" и пропустили в "серую зону" уже после закрытия КПВВ», - говорится в сообщении.



В Госпогранслужбе подчеркнули, что, направляясь через линию соприкосновения после окончания режима работы контрольных пунктов въезда-выезда, граждане подвергаются опасности во время ночевки в так называемой «серой зоне».



«Обращаемся к гражданам с просьбой не поддаваться на провокации вооруженных формирований РФ и не следовать через линию разграничения по истечении определенного времени работы контрольных пунктов въезда-выезда», - призвали в украинском пограничном ведомстве.