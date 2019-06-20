НАБУ расследует растрату 44 млн грн на строительстве казарм в Бахмуте

Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по растрате 44 млн грн на строительстве казарм для военнослужащих. Об этом сообщает Bihus.Info.



Расследование ведется в отношении чиновников Вооруженных Сил Украины, которые подозреваются в сговоре с двумя фирмами.



Вв марте журналисты «Гражданского патруля» выяснили, что в ВСУ провели 6 открытых торгов на строительство казарм в Бахмуте Донецкой области. Победителями стали ООО «Проект-Актив» и ООО «Спецтехресурс». По договоренности, казармы должны были построить до 15 марта 2019 года. Но отчеты от подрядчика на «Prozorro» по состоянию на 19 июня отсутствуют.



«Гражданский патруль» также выяснил, что с 2018 года совладелец фирмы «Проект-Актив» — Игорь Александрович Папуша. До 2014 года он был военным прокурором Южного округа и подпадает под люстрацию.



По постановлению суда НАБУ зарегистрировало производство по статье 191 — «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением».



Напомним, что в Бахмуте приостановлено строительство казарм из-за протестов строителей. Рабочие сообщают, что их не устраивает отсутствие официального трудоустройства и невыплата зарплаты.

