ОБСЕ осудила аннексию Крыма и милитаризацию Черного моря

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сегодня приняла декларацию, содержащую резолюцию «Милитаризация Российской Федерацией временно оккупированной Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, Черного моря и Азовского моря». Об этом сообщил народный депутат Украины, заместитель члена постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее ОБСЕ Сергей Высоцкий в Facebook.



«Парламентская ассамблея ОБСЕ 94 голосами за, 7 против, приняла Люксембургскую декларацию. Частью декларации стала наша резолюция с осуждением аннексии Крыма и милитаризации акваторий оккупированных Севастополя, Крыма, Черного и Азовского морей. Кроме того, частью декларации стала литовская резолюция об угрозе Северного потока – 2», - написал он.



Кроме того, по словам Высоцкого, 24-й пункт доклада политического комитета ПА ОБСЕ, который также стала частью декларации, отмечает, что именно Россия не выполняет Минские договоренности и призывает к выполнению ею Минска.



Накануне во время заседания Комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) было поддержано резолюцию об оккупации РФ части Грузии.