MH17: СБУ задержала водителя автотягача, перевозившего «Бук»

СБУ установила и задержала водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого был сбит «Боинг» рейса MH17 на Донбассе в 2014 году. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков, передают «Українські новини».



Он показал видео, снятое на телефон, на котором видно, как по Донецку на автотягаче везут ЗРК «Бук».



«Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через три года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ. Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание тут, в Украине», — рсссказал Маяков.



Ранее в СБУ сообщили, что установлено более 150 человек, причастных к транспортировке «Бука» из России в Украину.

19 июня Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они объявлены в международный розыск.



«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам – Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В мае власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.



Этому предшествовал отчет Международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малайзийский «Боинг» в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск.