СБУ: Задержан не водитель тягача «Бука», сбившего MH17, а причастный к транспортировке

Задержанный по подозрению в транспортировке «Бука», из которого в 2014 году в небе над Донбассом был сбит малайзийский Boeing 777, — это не водитель тягача, перевозившего ракетно-зенитный комплекс. Об этом в комментарии «Українським новинам» рассказала глава пресс-службы Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.



По ее словам, задержанный просто «участвовал в транспортировке «Бука», он был осужден украинским судом в 2017 году.



О том, что был задержан именно водитель тягача, ранее объявил замглавы Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков.