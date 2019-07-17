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СБУ: Задержан не водитель тягача «Бука», сбившего MH17, а причастный к транспортировке

17 июля 2019, 23:02

СБУ: Задержан не водитель тягача «Бука», сбившего MH17, а причастный к транспортировке

Задержанный по подозрению в транспортировке «Бука», из которого в 2014 году в небе над Донбассом был сбит малайзийский Boeing 777, — это не водитель тягача, перевозившего ракетно-зенитный комплекс. Об этом в комментарии «Українським новинам» рассказала глава пресс-службы Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

По ее словам, задержанный просто «участвовал в транспортировке «Бука», он был осужден украинским судом в 2017 году.

О том, что был задержан именно водитель тягача, ранее объявил замглавы Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков.

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