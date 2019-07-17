СМИ: Посредники из «ДНР» продали вещдок следствию по МН17

Обломки зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого сбили пассажирский самолет рейса МН17, оказались у международного следствия благодаря посредникам из группировки «ДНР». Об этом сообщает «Новая газета», ссылаясь на неназванный источник.



В мае 2018 года Международная следственная группа (JIT) показала оболочку ракетного двигателя с серийным номером 9032, заявив, что она, возможно, является важной уликой в расследовании крушения «Боинга 777».



По информации газеты, оболочку двигателя следователям передали неизвестные лица из «ДНР», которые взамен попросили гонорар в размере нескольких десятков тясяч долларов.



Следствие еще выясняет подлинность этого вещдока и истинные мотивы «посредников».



Несмотря на это спустя три месяца после демонстрации обломков ракеты официальным следствием, в сентябре 2018 года, в РФ заявили, что ракета с серийным номером двигателя 9032 принадлежит Украине и была якобы передана в воинскую часть Тернополя в конце 1980-х годов.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам – Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В мае власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.



Этому предшествовал отчет Международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малайзийский «Боинг» в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск.



По случаю пятой годовщины крушения «Боинга» в ЕС вновь призвали Россию взять ответственность за атаку на самолет.