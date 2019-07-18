Медведчук встретился с Путиным накануне выборов

Президент России Владимир Путин встретился с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и своим кумом Виктором Медведчуком. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



На встрече Путин заявил, что Москва готова работать с любой политической силой в Украине, в том числе, и с партией Медведчука.



Однако прогресс в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе, продолжил он, возможен только в случае прямого диалога украинских властей с группировками «ДНР/ЛНР».



«Единственное, на что хотел бы обратить внимание, — это на то, что вы сейчас сами сказали: полноценное урегулирование на юго-востоке, на Донбассе возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями этих республик», — сказал Путин.



«Мы со своей стороны тоже будем делать все от нас зависящее для того, чтобы этот процесс шел необходимым темпами и с нужным качеством», — добавил он.

В середине июня президент Украины Владимира Зеленский заявлял, что Киев не готов к диалогу с сепаратистами и продолжит работу в Минском формате, куда входят делегации Киева, Москвы, ОБСЕ и неофициально участвуют представители «Л-ДНР».



Команда украинского президента стремится к прямым переговорам Зеленского с Путиным.



11 июля президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин провели первый телефонным разговор, во время которого обсудили ситуацию на Донбассе и обмен пленными.



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