В Минске ведутся переговоры о передаче останков погибших на Донбассе

В Минске гуманитарная подгруппа Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась, что в ближайшее время будут согласованы алгоритмы идентификации и передачи останков погибших. Об этом сообщает пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.



По ее словам, сейчас активизирована работа по поиску пропавших без вести.



«В гуманитарной подгруппе продолжают работать над подтверждением содержащихся лиц и готовят все необходимое для дальнейшего освобождения людей. Активизирована работа по поиску пропавших без вести: в ближайшее время будут согласованы алгоритмы идентификации и передачи останков погибших», - написала она.